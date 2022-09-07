Açılışa özel indirim yapan mağaza kalabalığı görünce kepenkleri kapattı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ev eşyalarının satıldığı bir mağaza, şubesinin açılışına özel indirim yaptı.

Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu.

Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma gerekçesiyle mağaza kepenkleri geri kapattı. İçeriye vatandaşların girişi engellendi. Polis, mağaza önünde önlem aldı.

'Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk'

İHA'nın haberine göre indirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, “Sabah saat 9’dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar” dedi.

'3-4 bin kişi toplandı, içeriye sadece 400-500 kişi alındı'

Azize isimli bir vatandaş ise “Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli’den Ümraniye'lere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. Reklamlar yapıldıktan sonra 'polis memurları izin vermiyor' denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu bir insanlık suçudur. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz“ diye konuştu.