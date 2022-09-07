Mersin'deki orman yangını sürüyor: 30 ev boşaltıldı

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangınına çok sayıda uçak ve helikopterin yanı sıra 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor.

Yangının tehdit ettiği yerleşim yerindeki 30 ev tedbiren boşaltılırken, burada yaşayan vatandaşlar okul bahçesine alındı. Vatandaşların barınma ihtiyacı için de Gülnar'da bulunan lojmanlar hazırlandı.

Bu arada, bölgede orman yangını dron ile havadan görüntülendi. Şiddetli rüzgarın olduğu ve dumanlar nedeniyle çalışmaların zorlaştığı yangın bölgesindeki alevlerin boyutu görüntülere yansıdı. (İHA)