'Acil' müdahale gemisi yola çıktı: 3 gün sonra Mersin'e varacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun'un, saat 09.30 itibarıyla İstanbul'dan İskenderun'a hareket ettiği açıklandı.

Geminin, tahmini 72 saatte ikmal ve yardım malzemelerini almak için Mersin’e, ardından tahmini 8 saat sonrasında ise İskenderun’a varmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu rota ve varış limanının değişebileceği belirtildi.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, gemide, acil durumlarda kurtarılan kazazedelerin ya da gemi personelinin acil bakım ve tedavilerinin yapılacağı 20 yatak kapasiteli bir hastane bulunuyor.