Açık olan İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin kütüphanesi AKP'li Erhan Afyoncu ismi verilerek tekrar açıldı

İstanbul’da Kuyubaşı’nda Marmara Üniversitesi’ne bitişik olan ve Türkiye’deki ikinci fen lisesi olarak 1985’den beri öğrenci yetiştiren İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin (AFL) kütüphanesi AFLİM (Atatürk Fen Liseli Mezunları Derneği) koordinatörlüğünde AFL mezunları tarafından yaptırıldı ve 2019 yılında öğrencilerinin kulanımına açıldı.

Kütüphane girişindeki plaket ve yine kütüphanede asılı olan katkı yapan her bir mezunun isim ve soyadı periyodik tablo gibi düzenlendi.

Erhan Afyoncu AFL mezunu değil!

Ancak bugün bu kütüphaneye Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer’in de katıldığı bir tören ve açılışla AKP’li Erhan Afyoncu’nun ismi verildi.

AFL mezunları ve AFLİM, kendi maddi katkıları ile yapılan bu kütüphaneye "çökülmesine" dair tepkilerini çeşitli mecralarda dile getiriyor. Bir mezun Erhan Afyoncu’nun AFL mezunu olmadığını, bilim insanı olmadığını ve AKP’li olmak dışında bir özelliği olmadığını dile getirirken başka bir mezun da “Yaz ortasında öğrenciler, veliler ve mezunlar etrafta yokken bir oldubitti ile atılan bu adım bizi çok üzdü ancak bununla mücadele edeceğiz” şeklinde görüş bildirdi.