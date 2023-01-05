Açık görüşte bayılan emekli Korgeneral Kılınç hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davasında sağlık sorunlarına karşın tutuklu bulunduğu hapishanede yaşamını yitiren Vural Avar'ın ardından Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç görüş sırasında iki kez baygınlık geçirdi. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç’ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre eşi ve çocuğu ile görüş sırasında iki kez fenalaşan 28 Şubat davasında tutuklu emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, ailesi ve infaz memurlarının müdahalesi ile kendisine geldikten sonra bir kez daha baygınlık geçirdi. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç’ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yaşananlar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç ise şunları söyledi:

“Halen olayın etkisindeyiz. Babamın baygınlık durumu yeni değil. Bu konuda CİMER’e ben gerekli bilgiyi paylaşmıştım. İnsanların haksız, hukuksuz yere bu duruma düşürülmeleri kabul edilebilir değil. Kısıtlı imkanlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üzgünüz, endişeliyiz. Durumun ciddiyetinin anlaşılması için daha ne olması gerek, bilmiyoruz.”

Yargıtay’ın davayla ilgili cezaları onamasının ardından cezaevine giren ve 505 gündür tutuklu bulunan Hakkı Kılınç’ın, Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu biliniyor.