Acıbadem'de ‘cemaat yurdu’ protesto edildi: ‘Devlet kamusal hizmeti cemaat ve tarikatlara bırakamaz’

İstanbul Üsküdar’daki Acıbadem Mahallesi'nin sakinleri, mahallelerinde açılacak cemaat yurdunu protesto etti.

Acıbademliler, "Ne yeni bir Enes Kara intihar vakasına, ne yeni bir Aladağ yurt yangını vakasına, ne de yeni bir Ensar Vakfı istismarına tahammülümüz yok" açıklaması yaptı.

Mahallelerinde açılacak cemaat yurdunu protesto etmek için bir araya gelen Acıbademliler, ellerinde “Laik eğitime karşı olan cemaat yurdunu mahallemizde istemiyoruz”, “Tek bir gencin hayatının bitmesine tahammülümüz yok”, “Gericiliği ve faşizmi yeneceğiz”, “Laik, bilimsel eğitim istiyoruz” dövizleri taşıdı.

Acıbadem sakinleri adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘Benzer olayların olmasından endişe duyuyoruz’

"Barış Sokak’ta 10 daireli bir binanın komple bir cemaate kiralandığını ve erkek öğrenci yurdu olacağı duyumlarını almıştık. 2 Şubat 2022 tarihinde, bunun duyum değil, binaya gelen bir TIR dolusu yatak ve eşya ile gerçek olabileceğini gördük.

Daha 2021 Aralık ayında Antalya'da bir tarikatın kaçak yurdunda gencecik bir öğrenci vahşice katledilmişken, bir ay sonra 2022 Ocak ayında Elazığ'da, bir cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara cemaat yurdunda yaşadığı baskılara dayanamayıp yaşama sevincini kaybettiğini ifade ederek intihar etmişken bu durum ülkedeki herkesi cemaat yurtlarında yaşananlara ilişkin düşündürmelidir.

‘Devlet kendi yapması gerekeni cemaat ya da tarikatlara bırakamaz’

Mahallemizde açılacak cemaat yurtlarında benzer olayların olmasından endişeliyiz. Anayasa’nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti ‘demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti’ olarak tanımlanmıştır.

Laik hukuk devletinde, devlet yerine getirmekle yükümlü olduğu kamusal hizmeti cemaat ve tarikatlara bırakamaz, havale edemez.

‘Daha kaç gencin dünyayı kucaklayacak gülüşünün solması gerekiyor?’

Öğrencilerimizin barınma sorunu cemaatler, tarikatlar yerine kamu tarafından çözümlenmelidir. Ne yeni bir Enes Kara intihar vakasına, ne yeni bir Aladağ yurt yangını vakasına, ne de yeni bir Ensar Vakfı istismarına tahammülümüz yok!

Yönetenler tarafından yıllardır yeterli yurt yapılmayarak öğrenci yurtları açılması, işletilmesi bilinçli bir biçimde tarikatlara ve cemaatlere terk edilmiştir. Aileler ve gençler bu yurtlara, evlere mahkum edilmiştir.

Bu cemaat ve tarikat yurtlarında gördüğü baskıdan intihar eden, tacize, tecavüze uğrayan ya da o yurtlarda öldürülen gençler bu ülkenin en önemli değerleri ve geleceğidir. Daha kaç gencin dünyayı kucaklayacak gülüşünün solması gerekiyor?

Yukarda anlattığımız durumlardan dolayı mahallemizde açılacak veya açılması muhtemel tarikat, cemaat yurdu veya evini asla istemiyoruz."