'Aç kalmamak için yiyecek çalanları tutuklamayın' diyen polise hükümetten itiraz geldi

Britanya'da yüzde 9'a çıkan enflasyon son 40 yılın rekorunu kırarken, The Guardian'a verdiği demeçte aç kalmamak için çalan insanları kovuşturup kovuşturmamaya karar verirken polisin sağduyusunu kullanmasını isteyen Polis Teşkilatı Baş Müfettişi Andy Cooke'a hükümetten itiraz geldi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinin polis güçlerinden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse, Polis Teşkilatı Baş Müfettişi Andy Cooke'un çaresizlikten yiyecek çalanların tutuklanmaması çağrısına karşı çıktı.

ITV kanalının 'Good Morning Britain' programına konuşan Malthouse, Cooke'un hayat pahalılığının suçu artırdığı görüşünün 'eski kafalı' olduğunu söyleyerek “İnsanların mali açıdan zor durumda olmaları mutlaka suça yönelecekleri anlamına gelmez" dedi. Başbakan Johnson'ın sıkı müttefiki, polislere hayat pahalılığı krizi nedeniyle çaresizlikten marketlerden, dükkanlardan yiyecek çalanları 'serbest bırakmamaları' çağrısı yaptı.

LBC radyosuna demecinde de 'bakanların polisin yiyecek çalanlara göz yummamasını sağlayacağından' söz eden Malthouse, "Aslında bir yıl kadar önce emniyet müdürlerine küçük gibi görünen suçları görmezden gelmemelerini yazmıştım" dedi.