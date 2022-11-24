'Aç çocuğum uyuyabilsin diye sakinleştirici hap verdim' dedi, bazıları kızlarını ve organlarını satıyor

Sovyetlere karşı ABD destekli mücahitler, sonrasında ABD işgali, bitmek bilmeyen gerici saldırılar ve Taliban iktidarı. Afgan halkı emperyalizmin saldırısı ve gericiliğin pençesinde oldukça zor günler geçiriyor.

Afganistan'da yaşanan kıtlık tehlikesi dolayısıyla ülkeden çarpıcı haberler geliyor. Bazı Afgan ebeveynlerin açlık çeken çocuklarını sakinleştirmek için ilaç verdiği belirtilirken, bazılarının ise çocuklarını ya da organlarını sattığı ifade ediliyor.

BBC Türkçe'de Yogita Limaye imzasıyla yer alan haberde, Abdulvahap adlı bir Afganın, “Çocuklar ağlayıp duruyor ve uyumuyorlar. Hiç yiyeceğimiz yok. Bunun için eczaneye gidip ilaç alıp çocuklarımıza uykuları gelsin diye bu tabletleri veriyoruz” sözleri yer aldı.

"Ülkenin üçüncü büyük şehri Herat'ın hemen dışında, savaş ve doğal afetler nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan, yılmış insanlarla dolu bir yerde yaşıyor Abdulvahap. Bu yerleşimdeki evler, on yıllar içinde binlerce küçük kerpiç evin yapımıyla oluşmuş" bilgisinin yer aldığı haberde, bölgedeki birçok kişinin tıpkı Abdulvahap gibi çocuklarına sakinleştirici verdiği ifade ediliyor.

Limaye'nin haberinden bir bölüm şöyle:

Gittiğimiz her yerde, ailelerini açlıktan kurtarmak için çok zor adımlar atmaya zorlanan insanlar gördük.

Ammar (gerçek adı değil) üç ay önce böbreğini vermek için ameliyat olduğunu söyledi ve bize 22 santimetrelik yara izini gösterdi. Dikiş izleri hâlâ bir miktar pembeydi. Karnı boyunca vücudunun ön tarafından arkaya doğru yarım daire şeklinde uzanıyordu.

Hayatının henüz baharında, 20'li yaşlarındaydı. Koruma amaçlı kimliğini ismini değiştirdiğimiz Ammar anlatıyor:

"Çıkış yoktu. Yerel bir hastanede böbrek satılabildiğini duymuştum. Oraya gittim ve onlara bunu yapmak istediğimi söyledim. Birkaç hafta sonra bir telefon aldım ve hastaneye gelmemi istediler.

"Bazı testler yaptılar, sonra kendimden geçiren bir şey enjekte ettiler. Korktum ama başka seçeneğim yoktu."

Ammar'a bunun için yaklaşık 3 bin 100 dolar ödeme yapıldı. Bu paranın çoğu, ailesine yiyecek almak için daha önce borç aldığı paranın geri ödemesine gitti.

Ammar böbreğini satmasına karşın durumlarının düzelmediğini anlatıyor:

“Bir gece yersek ertesi akşam yemiyoruz. Böbreğimi sattıktan sonra kendimi yarım bir insan gibi hissediyorum. Umutsuzum. Hayat böyle devam ederse ölebilirim gibi hissediyorum.”

Çıplak, soğuk bir evde, 7 ay önce böbreğini sattığını söyleyen genç bir anneyle tanıştık. Onlar da bir koyun sürüsü satın aldıktan sonra borç aldıkları parayı ödemek zorundaydı. Hayvanlar birkaç yıl önce bir selde öldüler ve geçim kaynaklarını kaybettiler.

Ammar'ın böbreği için aldığı 2 bin 700 dolar, kimseye yetmiyor. Ammar, "Şimdi 2 yaşındaki kızımı satmaya zorlanıyoruz. Borç aldığımız kişiler her gün bize, “Borcunu ödeyemeyeceksen kızını ver diyerek taciz ediyorlar" diyor.

Kızlarını satan insanların hikayelerini daha önce de çok duyduk.

Nizameddin, "5 yaşındaki kızımı 100 bin Afganiye (yaklaşık 1000 sterlin) sattım" diyor. Bu bir böbrekten çok daha az bir miktar.

Anlatırken dudaklarını ısırıyor ve gözleri doluyor.

Bir evde 18 aylık erkek kardeşi Şemshullah ile oynarken komik suratlar yapan 4 yaşındaki Nazya ile tanışıyoruz.

Çocukların babası Hazretullah, "Yiyecek alacak paramız yok, bu yüzden yerel camide kızımı satmak istediğimizi herkese duyurdum" diye anlatıyor.

Nazya, güneydeki Kandahar eyaletinden bir ailenin çocuğuyla evlendirilmek üzere satıldı. 14 yaşına bastığında o eve gönderilecek. Babası şu ana kadar onun için iki ödeme aldı.

Hazretullah, “Paranın çoğunu yiyecek almak için, bir kısmını da küçük oğluma ilaç almak için kullandım. Ona bir bak; çok az beslenmiş durumda” derken oğlu Şemsullah'ın şişmiş karnını bize göstermek için gömleğini yukarı çekiyor.