Abramoviç'in Chelsea'deki yetkileri elinden alındı

Abramoviç, Chelsea'nin sahibi ve yöneticisi olmaktan diskalifiye edildi.

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü'ndeki yetkilerinin elinden alındığını açıkladı.

İngiltere Premier Ligi sayfasında yapılan açıklama şöyle:

"Premier Lig Yönetim Kurumu, Roman Abramoviç'i Chelsea'nin sahibi ve yöneticisi olmaktan diskalifiye etmiştir. Yönetim Kurulu'nun söz konusu kararı, Chelsea'nin antrenman programını ve maç fikstürünü olumsuz yönde etkilemeyecektir"

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