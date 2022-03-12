İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü'ndeki yetkilerinin elinden alındığını açıkladı.
İngiltere Premier Ligi sayfasında yapılan açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Abramoviç'in Chelsea'deki yetkileri elinden alındı
Abramoviç, Chelsea'nin sahibi ve yöneticisi olmaktan diskalifiye edildi.
Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig yönetimi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü'ndeki yetkilerinin elinden alındığını açıkladı.
İngiltere Premier Ligi sayfasında yapılan açıklama şöyle: