İngiltere'den Abramoviç'e yaptırım: Chelsea dahil tüm mal varlığı donduruldu

İngiltere Rus milyarder Roman Abramoviç'i de yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Buna göre Abramoviç, Birleşik Krallık vatandaşları ve şirketleriyle herhangi bir para transferi yapamayacak.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi olan Abramoviç'e ayrıca seyahat yasağı getirildiği de duyuruldu.

Açıklamada, yaptırım listesine son olarak eklenen oligarkların toplam mal varlıklarının 15 milyar sterlin olduğu belirtildi. Abramoviç'in Chelsea kulübü dahil tüm mal varlığının dondurulduğu belirtildi.

İngiltere hükümeti ayrıca Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea'nin futbol faaliyetlerine Premier Lig'i korumak için çıkarılan özel bir lisansla devam edebileceğini açıkladı. Bu lisansla birlikte Chelsea'nin satışı da engellendi.

Chelsea'ye verilen lisansta sadece futbol faaliyetlerini içeren belirli maddeler olduğu ve yaptırıma konu olan Abramoviç'in yaptırımların etrafından dolaşmasının bu şekilde engelleneceği belirtildi.

Roman Abramoviç, Ukrayna'daki savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Chelsea'yi satışa çıkardığını açıklamıştı.