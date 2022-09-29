AB'nin yeni yaptırımları Rus petrol şirketleriyle sözleşmeleri de etkileyecek

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketinin bir parçası olarak Rus petrol şirketleri Gazprom Neft, Rosneft ve Transneft ile Avrupa ülkelerinin imzalayacağı sözleşmelere kısıtlama getirileceği bildirildi.

EU Observer'ın haberinde, "AB Rus petrol tekelleri Gazprom Neft, Rosneft ve Transneft ile yeni sözleşmelere kısıtlamalar getirmeyi planlıyor" denildi.

Haberde ayrıca, Ukrayna'nın doğusundaki dört bölgede düzenlenen Rusya'ya katılım referandumları sebebiyle, 29 kişinin de AB'nin yaptırım listesine dahil edileceği belirtildi.

Haberde, yeni AB yaptırımları arasında Rusya'dan havyar, sigara ve alkol ithalatı yasağının da yer aldığı eklendi. AB'nin Rusya'ya yeni yaptırım paketini yarın açıklaması bekleniyor.