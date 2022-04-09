AB'nin talimatları doğrultusunda Karadağ'da Rus basını sansürlendi

Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar uyarınca, RT ve Sputnik'in yayınlarını yasakladı. Hükümet, 1 Mart'ta Moskova'ya yönelik AB yaptırımlarının ilanındam beş hafta sonra söz konusu adımı attı.

Başbakan Yardımcısı Dritan Abazović, hareketin Rus yetkililer, bankalar, şirketler ve medya üzerindeki geniş bir kısıtlama paketini kapsadığını söyledi.

2 Mart'ta AB, Rusya menşeli Sputnik ve RT'yi tüm üye ülkelerinde yasaklamıştı.

Podgorica hükümeti, Rusya menşeli medyanın tüm yayın lisanslarını askıya alarak kablo, uydu, IP-TV, internet servis sağlayıcıları, internet video paylaşım platformları veya uygulamaları gibi herhangi bir yolla yayın yapılmasını yasakladı.

Öte yandan söz konusu kararı 12 hükümet bakanından yalnızca yedisinin desteklediği bildirildi.

Öte yandan açıklama yapan ABD'nin Podgorica Büyükelçisi Judy Rising Reinke, hükümetin kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.