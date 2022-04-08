AB'nin Rusya'ya 5. paket yaptırımlarının ayrıntıları belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya karşı yaptırımlarının 5. paketini onayladı. AB'nin Rusya'dan kömür ithalatına Ağustos'tan itibaren yasak getirildi.

AB kömür ithalatının yanısıra Rusya'dan odun, çimento, gübre, deniz ürünleri ve alkol ithalatını da yasaklıyor.

AB üzerinden transit geçiş (ilaç ve gıda hariç) dahil olmak üzere Rusya ve Belarus'la bağlantılı kargo taşımacılığı yapanlar başta olmak üzere Rus gemilerinin Avrupa limanlarına erişimine yasak getiriliyor.

Rusya'ya havacılık yakıtı, yarı iletkenler, kompleks elektronikler, yazılımlar, hassas ekipman tedariki yasaklanıyor.

Yeni yaptırım paketiyle Rus şirketlerinin AB'de kamu ihalelerine katılması da yasaklandı.

Rus "iş insanları", üst düzey yetkililer ve aile üyelerine yaptırım kararı alan AB ayrıca 4 Rus bankasının işlemlerine tam yaptırım uygulayacak.