AB Parlamentosu Rusya'dan enerji ve yakıt ithalatı yasağını onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP) "Rusya'nın petrol, kömür, nükleer yakıt ve gaz ithalatına derhal tam ambargo" talep eden bir kararı onayladı. Bloğun yasama organı ayrıca Rusya'nın SWIFT bankacılık ağından tamamen kesilmesini ve uluslararası kuruluşlardan kopartılmasını talep etti.

Hukuken bağlayıcı olmayan ve "sadece tavsiye niteliğinde" olan karar, 22 ve 19 çekimser oya karşı 513 oyla kabul edildi. Rus enerjisine yönelik tam ambargo, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığını yıl sonundan önce üçte iki oranında azaltma ve 2030'dan önce Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak kaldırma planının çok daha ötesinde bir adım öngörüyor.

Rusya, AB'nin ithal ettiği gazın yaklaşık yüzde 40'ını ve petrolünün yüzde 27'sini sağlıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'dan enerji kaynağının kesilmesinin Avrupa'nın sanayi devi Almanya'nın ekonomisini durma noktasına getireceği konusunda uyardı.

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban, Rus gazını almaya devam edeceğini ve bunun karşılığını ruble olarak ödeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay yaptığı bir ziyarette “Rus gazını ortadan kaldırmanın Avrupa için maliyeti olacağını” ancak “bunun ahlaki açıdan yapılacak doğru şey" olacağını söylemişti.

AP'nin bugün kabul ettiği karar ayrıca Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi, Interpol, Dünya Ticaret Örgütü, UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlardan ihraç edilmesi ve ülkedeki tüm bankaların SWIFT bankacılık ağından çıkarılması çağrısında bulundu.

Buna ek olarak, Ukrayna'ya silah sevkiyatının “devam etmesi ve hızlandırılması” talep edildi.