Ablukaya karşı dayanışma: Berlin’de Aleida Guevara’ya Rosa Luxemburg ödülü

10 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen 31. Uluslararası Rosa-Luxemburg Konferansı’nda da büyük bir coşkuyla duyurulduğu üzere, bu yıl Rosa-Luxemburg Ödülü Kübalı doktor ve enternasyonalist Aleida Guevara’ya verildi.

Günlük gazete junge Welt ve kültür dergisi Melodie & Rhythmus tarafından verilen ödül Berlin’deki Babylon sinemasında kapalı gişe gerçekleşen etkinlikte takdim edildi. Ödül töreni, Küba ile dayanışma için güçlü bir mesaja dönüştü; katılımcılar Guevara’yı uzun süre ayakta alkışladı. Guevara, ödülü kendisi için değil Küba halkı adına aldığını ifade etti. Ödül takdiminden önce Kübalı gazeteci Enrique Ubieta ve İsviçreli kanser araştırmacısı Franco Cavalli; Che Guevara’nın kızı Aleida Guevara ve Küba halkının ablukaya karşı direnişi üzerine anekdotlar aktardılar.

Rosa Luxemburg Ödülü’nün yanı sıra “Artık Yeter! Küba’yı Engellemeyi Bırakın” başlıklı Küba ve Latin Amerika halklarıyla dayanışma konferansı da programın bir parçası olarak düzenlendi. Farklı oturumlarda Liz Oliva Fernández (Belly of the Beast, Küba), Julieta Daza (gazeteci, Venezuela) ve Ignacio Ramonet (gazeteci, İspanya) sunumlar yaptı.

Kübalı gazeteciler ve film yapımcıları tarafından kurulan bağımsız medya kuruluşu Belly of the Beast’ten Liz Oliva Fernández, ABD’nin Küba’ya karşı yürüttüğü medya savaşını ve buna karşı geliştirdikleri mücadeleyi kapsamlı biçimde ele aldı. Özellikle YouTube kanallarında abluka ve propaganda faaliyetlerine ilişkin detaylı içeriklerin bulunduğunu belirtti.

Belly of the Beast kanalının Küba’da Savaş belgeseli:

Venezuelalı gazeteci Julieta Daza ise Venezuela-Küba ilişkilerini, ABD’nin uluslararası hukuka aykırı müdahaleleri ve Maduro’ya yönelik kaçırma girişimi öncesi ve sonrası bağlamında değerlendirdi. Daza’ya göre ABD müdahalesinin ardından Küba’nın en önemli enerji tedarikçilerinden biri olan Venezuela’dan petrol temin edememesi, ülkenin mevcut sorunlarını daha da derinleştirmiştir. Daza, ablukanın giderek sertleştiğine ve Venezuela ekonomisinin artan ABD baskısı nedeniyle çok daha zor bir döneme girdiğine işaret etti.

İspanyol gazeteci Ignacio Ramonet, Küba’nın devrimden bu yana dünya halklarına sunduğu destekleri hatırlatarak, ABD’nin uyguladığı abluka, abluka ve uluslararası izolasyonun ülkede ciddi bir insani krize yol açtığını ifade etti. Küba’nın Vietnam Savaşı sırasında Vietnam’a, apartheid karşıtı mücadelede Cuito Cuanavale’de Namibya ve Angola’ya, çeşitli dönemlerde Nikaragua’ya, Çernobil faciası sonrasında Sovyetler Birliği’ne ve pandemi sürecinde Pakistan ile İtalya’ya sağladığı yardımları örnek gösterdi. Buna rağmen Küba’nın ABD tarafından düşman ve terör destekçisi olarak sınıflandırılmasının ülkeyi yıkıma sürüklediğini dile getirdi.

junge Welt gazetesinin genel yayın yönetmeni Nick Brauns’un moderatörlüğünü üstlendiği panelde Liz Oliva Fernández (Belly of the Beast), Fanny Michaela Reisin (Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden), Enrique Ubieta ve Franco Cavalli konuşmacı olarak yer aldı. Panelde Küba’daki ablukanın yarattığı zorluklar ve halkın bu koşullara karşı geliştirdiği dayanışma ele alındı.

Elektrik kesintilerinin zaman zaman 48 saati aştığı, hastanelerde yaşam destek ünitesine bağlı hastalar için koşulların giderek zorlaştığı ve eğitim-öğretim süreçlerinin kesintiye uğradığı ifade edildi. Gıda kıtlığı, salgın hastalıklar, sivrisinek kaynaklı riskler ve suya erişimdeki sıkıntılar, günlük yaşamı ciddi şekilde etkilemektedir. Tüm bu zorluklara rağmen Küba halkının dayanışma duygusunu koruduğu, toplumsal bilincin güçlü olduğu ve geleceğe dair umutlarını sürdürdüğü vurgulandı. Ayrıca ABD’nin Latin Amerika’ya yönelik müdahaleci politikalarına karşı BRICS ülkelerinin rolü ile uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ve ikili ilişkilerin önemi de tartışıldı.

Konferansın sonunda, ödülün geçen yılki sahibi ve Aralık ayında hayatını kaybeden Alman tiyatro sanatçısı Rolf Becker anıldı.

Etkinlik, müzik programı ile sona erdi. Ayrıca konferans katılımcılarının yer aldığı bir basın toplantısı da düzenlendi. Katılımcılar Küba’ya ve Latin Amerika ülkelerine ilişkin burada daha detaylı değerlendirmelerde bulundular.: