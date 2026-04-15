Abluka günlükleri 42 | 14 Nisan 2026 Salı

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

Guantánamo işçi hareketini selamlıyor

Guantánamo ilinde, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde işçi hareketine ve emekçilere yönelik geleneksel saygı günleri resmi olarak başlatıldı. Küba Haber Ajansı'nın (ACN) bildirdiğine göre, bu yılki kutlamalar ülkenin karşı karşıya olduğu zorlu ekonomik şartlar ve enerji kısıtlamaları nedeniyle "Vatan Savunulur" ana teması altında gerçekleştiriliyor. Guantánamo İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Juana Eglis Fernández Louit, düzenlediği basın toplantısında bu sürecin sadece törensel bir kutlama değil, aynı zamanda ilin ekonomik kapasitesini güçlendirmeye yönelik somut adımlar içerdiğini vurguladı.

​Kutlama programı kapsamında, hafta sonları tarım alanlarında yürütülecek kitlesel gönüllü çalışma günleri ile yerel gıda üretimine destek verilmesi ve ithalat bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca enerji krizine yerel bir çözüm sunması beklenen "El Algarrobo" güneş enerjisi parkının montaj çalışmalarına hız verilerek tesisin ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Fidel Castro'nun doğumunun 100. yılı ve sendikanın yaklaşan 22. Kongresi ile ilişkilendirilen bu etkinlikler, bölge halkının ve işçilerin mevcut zorluklara rağmen devrimci değerlere ve toplumsal birliğe olan bağlılığını meydanlarda sergilemeyi amaçlıyor.

Las Tunas’ta 1 Mayıs ateşi yakıldı

Küba'nın Las Tunas ilinde, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı kutlamalarının meşalesi resmen ateşlendi. Küba Haber Ajansı'nın (ACN) aktardığı bilgilere göre, ildeki sendika üyeleri ve işçiler, "Vatan Savunulur" sloganı altında gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine büyük bir coşkuyla başladı. Las Tunas İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CTC) liderliği tarafından yapılan açıklamada, bu yılki kutlamaların sadece bir geçit töreni değil, aynı zamanda ekonomik verimliliği artırma ve ulusal üretime katkı sağlama kararlılığı olduğu vurgulandı.

​Etkinlikler kapsamında il genelindeki iş merkezlerinde üretim taahhütleri yenilenirken, özellikle gıda üretimi ve tasarruf tedbirleri üzerine yoğunlaşan gönüllü çalışma günleri planlanıyor. Enerji kısıtlamalarına ve ekonomik ablukaya bir yanıt olarak örgütlenen Las Tunaslı işçiler, devrimin kazanımlarını savunmak ve Fidel Castro’nun mirasını onurlandırmak amacıyla toplumsal bir seferberlik başlattı. Meşalenin yakılmasıyla simgelenen bu süreç, 1 Mayıs’ta ilin ana meydanlarında gerçekleşecek kitlesel yürüyüşle zirveye ulaşacak olup, bölgedeki çalışma azmini ve devrimci ruhu canlı tutmayı hedefliyor.

Cienfuegos Kültür Günleri: Yüz yıllık Botanik Bahçesi’ne saygı duruşu

Küba’nın Cienfuegos kentinde düzenlenen geleneksel Kültür Günleri, bu yıl bölgenin en kıymetli doğa miraslarından biri olan Cienfuegos Botanik Bahçesi’nin kuruluşunun yüzüncü yılı onuruna gerçekleştiriliyor. Küba Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, 21-26 Nisan tarihleri arasında yoğunlaşan bu etkinlikler, bahçenin asırlık mirasını kutlamanın yanı sıra şehrin 207. kuruluş yıldönümü ve Fidel Castro’nun doğumunun yüzüncü yılı anısına düzenlenen programlarla birleşerek geniş bir kapsam kazanıyor.

97 hektarlık bir alanda 1900’den fazla bitki türüne ev sahipliği yapan ve bu türlerin büyük çoğunluğu egzotik bitkilerden oluşan bahçe, etkinliklerin merkezinde hem bilimsel hem de kültürel bir hazine olarak konumlandırılıyor. Kutlama programı boyunca yerel folklor gruplarının performansları, el sanatları sergileri ve geleneksel yemek tadımları gibi pek çok faaliyet sanatseverlerle buluşuyor. İl düzeyinde plastik sanatlar ödüllerinin sahiplerini bulacağı törenlerin yanı sıra, şehrin kuruluş günü olan 22 Nisan'da José Martí Parkı'nda Fransız kolonicilerin bölgeye yerleşmesini konu alan geleneksel tarihsel canlandırmalar sahneleniyor.

Doğa koruma bilincini sanatsal etkinliklerle harmanlayan bu özel kutlama süreci, Cienfuegos halkının kimlik bağlarını güçlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda geleneksel müzik grubu Los Naranjos’un yüzüncü yılı gibi diğer yerel başarıları da selamlıyor. Botanik Bahçesi'ne adanan bu yılki Kültür Günleri, biyolojik çeşitliliğin korunması ile kültürel belleğin yaşatılması arasındaki kopmaz bağı bir kez daha gözler önüne seriyor.

​Pinar del Río’da orman yangını ile mücadele sürüyor

​Minas de Matahambre'nin dağlık kesimindeki "La Lanza" bölgesinde patlak veren yangın, şiddetli rüzgarlar ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle hızla yayılarak yaklaşık 400 hektarlık ormanlık alanı tahrip etti. Pinar del Río Orman Koruma Birliği (CGB) ekipleri, yangını belirli bir alanda tutabilmek için ağır iş makineleriyle kontrol hatları oluştururken, gece boyunca kontrollü yakma teknikleriyle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına orman koruma görevlileri, tarım işçileri ve yerel köylülerden oluşan yüzlerce kişilik bir ekip katılıyor. Ancak bölgedeki sarp arazi yapısı, aşırı yanıcı bitki örtüsü birikimi ve ülkedeki genel yakıt sıkıntısı nedeniyle lojistik desteklerin kısıtlı kalması çalışmaları zorlaştırıyor. Yetkililer, yangının şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediğini bildirdi.

Pinar del Río ilinde bu yılın başından bu yana 39 orman yangını rapor edildi. Uzmanlar, Ocak-Mayıs döneminin en yüksek riskli dönem olduğunu hatırlatırken, yangınların yaklaşık yüzde 95'inin insan ihmali veya disiplinsiz davranışlardan kaynaklandığını vurguluyor. Minas de Matahambre'deki bu son yangınla eşzamanlı olarak, il merkezindeki El Guayabo topluluğunda da daha küçük ölçekli bir yangınla mücadele ediliyor. Bölgedeki orman varlığının korunması için takviye ekiplerin bölgeye sevk edilmesine devam ediliyor.

Biyogaz, ulaşım ve umut: Küba'da bir ilk

Küba'nın Matanzas ilindeki Martí belediyesinde hayata geçirilen biyogaz projesi, ülkenin içinde bulunduğu enerji ve ulaşım krizine karşı bilimsel bir umut ışığı sunuyor. Yaklaşık 3,6 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan bu tesis, bölgedeki hayvansal ve tarımsal atıkları biyo-metana dönüştürerek toplu taşıma araçlarının fosil yakıt bağımlılığı olmadan çalışmasını sağlıyor. Domuz çiftliklerinden elde edilen organik atıkların 11 kilometrelik bir boru hattıyla işleme tesisine aktarıldığı bu sistemde, gazın yüzde 90 saflığa ulaştırılarak zenginleştirilmesiyle doğalgaz kalitesinde bir yakıt elde ediliyor.

Bu yenilikçi çözümün en somut çıktısı olan motorları dönüştürülmüş beş yeni otobüs, sadece on dakikalık bir dolum süresiyle 300 kilometreye yakın yol kat edebiliyor. Böylece ulaşımın durma noktasına geldiği uzak köylerde hayat yeniden canlanırken, projenin döngüsel ekonomi modeli sayesinde gaz üretiminden artan atıklar çiftçiler için organik gübreye dönüştürülüyor. Tesisin tam kapasiteyle çalışması durumunda belediyenin elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayacak bir jeneratörü beslemesi ve bölgeyi enerji açısından büyük ölçüde bağımsız kılması hedefleniyor. Martí kasabasında yaşanan bu gelişme, bilim ve yerel üretimin birleşerek zorlu ambargo koşullarında nasıl sürdürülebilir alternatifler yaratabileceğinin en güçlü örneği olarak görülüyor.

Girón'u hatırlamak: Emperyalizme karşı ilk büyük zaferin 65. yılı

​Küba, 1961 yılının Nisan ayında gerçekleşen ve Amerika kıtasında emperyalizmin ilk büyük yenilgisi olarak tarihe geçen Playa Girón (Domuzlar Körfezi) zaferinin 65. yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Matanzas ilindeki bu kıyı şeridi, 17 Nisan 1961'de CIA destekli paralı askerlerin istilasına uğramış, ancak Küba halkının ve devrimci güçlerin kararlı direnişiyle sadece 72 saat içinde büyük bir zafer kazanılmıştı. Haberde, bu başarının sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda Küba halkının bağımsızlık ve sosyalizm yolundaki sarsılmaz iradesinin bir sembolü olduğu vurgulanıyor.

​Kutlamalar kapsamında, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Havana'daki Fidel Castro Ruz Merkezi bünyesinde özel bir çalıştay düzenleniyor. "Girón: Emperyalizme Karşı Büyük Zaferin 65 Yılı" başlıklı bu etkinlikte akademisyenler ve tarihçiler, Girón'un Latin Amerika halkları için taşıdığı umut ve direniş mirasını masaya yatırıyor. Habere göre, Girón ismi 1961'den önce sıradan bir kıyı bölgesini temsil ederken, bugün yenilmez olduğu düşünülen güçlerin dize getirilebileceğini gösteren evrensel bir simgeye dönüşmüş durumda.

​Girón zaferi, Küba Devrimi'nin sosyalist karakterinin ilan edildiği 16 Nisan tarihinden hemen sonra kazanılmış olmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Granma'nın haberinde, bu zaferin anısının bugün de Küba halkının egemenliğini savunma konusundaki kararlılığını beslemeye devam ettiği belirtiliyor. Etkinlikler boyunca devrimin bu tarihi başarısı, panel tartışmaları, kitap sunumları ve kültürel faaliyetlerle tüm ülkede onurlandırılıyor.

Kübalı bisikletçiler Avrupa’da pedallıyor

Kübalı sporcuların bisiklet sporunun merkezi kabul edilen Avrupa'daki profesyonel kontratları artmaya devam ederken, bu hafta sonu Fransa ve İspanya yollarında dört Kübalı sporun zirvesinde mücadele verdi. Movistar takımı adına yarışan Arlenis Sierra, annelik sonrası geri döndüğü sezonda yükselişini sürdürerek kadınlar Paris-Roubaix klasiğinin altıncı edisyonunda dokuzuncu sırayı elde etti ve takımının en iyi derecesine imza attı. Yaklaşık 34 kilometresi zorlu Arnavut kaldırımı taşlarından oluşan 143,1 kilometrelik parkuru, liderlerin sadece 2 dakika 20 saniye gerisinde tamamlayan Sierra, önceki yıllarda elde ettiği 56. ve 18. sıraları geride bırakarak ilk on içerisine girmeyi başardı.

​Eşzamanlı olarak İspanya'da ter döken genç yetenek Jose Alberto Dominguez, Segovia'daki 160 kilometrelik Clásica de la Chuleta yarışını üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı. Valencia merkezli Natural Greatness-Rali-Alé takımı formasıyla yarışan Dominguez'in yanı sıra, Oiense-Escuela Estévez takımıyla sözleşme imzalayan Kübalı bisikletçiler Ricardo Delgado, Rachel Silveira ve Karen Martínez de Avrupa serüvenlerine devam ediyor. Özellikle 23 yaş altı kategorisindeki Silveira ve Martínez, İspanya Kupası kapsamında Betanzos ve Pontevedra'da düzenlenen zorlu tırmanış etaplarında ilk kez boy göstererek Küba bisiklet sporunun geleceği adına umut verici performanslar sergilediler. Küba bisikletinin uluslararası alandaki bu açılımı, sporcuların rekabet seviyesini artırırken aynı zamanda adanın bu disiplindeki varlığını küresel ölçekte güçlendiriyor.

Küba Ulusal Elektrik Sistemi'nde güncel durum

Küba Ulusal Elektrik Sistemi'nde yaşanan üretim yetersizliği nedeniyle son 24 saattir kesintisiz olarak devam eden hizmet aksamaları, bu sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Dün akşam saat 19:40 itibarıyla sistemdeki açık, Energas Boca de Jaruco'daki 6 numaralı ünitenin beklenmedik bir şekilde devre dışı kalması sonucunda planlanan seviyeleri aşarak 1783 MW'a ulaştı. Bu kritik süreçte sisteme entegre edilen 54 yeni güneş enerjisi parkı, 3681 MWh'lik toplam üretimiyle stratejik bir destek sağladı. Özellikle gün ortasında sağlanan ortalama 533 MW'lık maksimum güç, güneş enerjisinin sistemdeki en önemli dengeleyici unsurlardan biri haline geldiğini kanıtladı.

​Bugün sabah saat 06:00 verilerine göre, ulusal şebekenin kullanılabilir kapasitesi 1180 MW iken mevcut talep 2340 MW seviyesinde seyrediyor. Bu fark an itibariyle 1158 MW'lık bir kapasitenin devre dışı kalmasına yol açarken, günün ilerleyen saatlerinde talebin en üst seviyeye çıkacağı dönemde toplam açığın 1200 MW civarında olacağı öngörülüyor. Yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde elde edilen saatlik ortalama 533 MW'lık katkı, termik santraller üzerindeki baskıyı hafifleterek gündüz saatlerindeki kesintilerin boyutlarını bir nebze de olsa sınırlamaya yardımcı oluyor.