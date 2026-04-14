Abluka günlükleri 41 | 13 Nisan 2026 Pazartesi

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

Küba Komünist Partisi’nden 1 Mayıs çağrısı: 'Vatan Savunulur'

​Küba Komünist Partisi üst düzey yöneticilerinden Roberto Morales Ojeda, yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle tüm halkı vatanı savunmaya ve dayanışmaya çağırdı. Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Küba burada!" mesajını veren Ojeda, bu yılki kutlamaların ABD tarafından ağırlaştırılan ekonomik abluka ve özellikle enerji sektörünü hedef alan yeni kısıtlamalara karşı kararlı bir yanıt olacağını vurguladı.

Ojeda, bu yılki 1 Mayıs'ın sadece bir geçit töreninden ibaret olmayacağını; ekonomik gerçeklerle uyumlu olarak "tasarruf ve rasyonellik" prensipleriyle gerçekleştirileceğini belirtti. Kutlamaların ana odağının; tarlalarda, fabrikalarda, okullarda, hastanelerde ve özellikle termik santrallerde çalışan emekçilerin üretim azmi olacağını ifade etti.

Açıklamasında Antonio Maceo, José Martí ve Fidel Castro gibi tarihi liderlerin mirasına atıfta bulunan Ojeda, 65 yılı aşkın süredir devam eden tehditlerin Küba halkının onurunu kıramayacağını dile getirdi. Ojeda'ya göre bu yılki 1 Mayıs, enerji matrisini dönüştürme, gıda üretimini artırma ve devrimci projeyi koruma sözünün bir kez daha yinelendiği bir "bilinçli başkaldırı ve zafer günü" olacak.

5. Uluslararası Vatan Sempozyumu: Dijital egemenlik ve yapay zeka masada

​Küba'nın başkenti Havana, 16-18 Nisan tarihleri arasında iletişim dünyasının en kritik meselelerinin tartışılacağı 5. Uluslararası Vatan Sempozyumu'na (Coloquio Patria) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İletişim ve Sosyal Bilgi Enstitüsü (ICS) tarafından düzenlenen etkinlik, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zekanın modern gazetecilik ile sosyal medya üzerindeki etkilerini mercek altına alacak.

Sempozyuma, Rusya ve Meksika başta olmak üzere birçok ülkeden yaklaşık 150 uzmanın katılması bekleniyor. Program kapsamında üst düzey uzmanlar tarafından verilecek atölye çalışmaları ve panellerde; iletişim araçlarının teknolojik imkanlarla nasıl bütünleştiği ve dijital mecralarda üretilen içeriğin doğruluğunun nasıl korunacağı akademik bir dille tartışılacak. Sanal katılım imkânı sayesinde Küba’nın diğer illerindeki iletişimciler de deneyim paylaşımında bulunabilecek.

Bu yılki etkinliğin en önemli anlarından biri, iletişim girişimleri için kalıcı bir platform olarak tasarlanan "Vatan Projesi" (Proyecto Patria) merkezinin açılışı olacak. Sempozyum sadece teorik tartışmalarla sınırlı kalmayıp; film gösterimleri ve kültürel etkinliklerle zenginleştirilecek. Ayrıca, ülkenin yeni ekonomik dinamikleri çerçevesinde özel sektörün dijital iletişimdeki rolü ve deneyimleri de ilk kez bu genişlikte bir platformda analiz edilecek.

Küba’da enerji devrimi: Yenilenebilir kaynaklar oyunun kurallarını değiştiriyor

​Küba, ulusal enerji matrisini dönüştürmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına (FRE) yönelik yeni stratejiler ve yasal düzenlemeler (76 sayılı Kararname) hayata geçiriyor. "Cuadrando la Caja" programında uzmanların katılımıyla tartışılan bu yeni dönem, sadece bir tüketim değişikliği değil, aynı zamanda enerji üretiminin merkeziyetçilikten uzaklaştırılmasını hedefliyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte hem devlet işletmeleri hem de KOBİ’ler (MIPYMES) gibi aktörler artık sadece kendi tüketimleri için değil, "bağımsız üretici" olarak sisteme enerji satmak için de yatırım yapabilecekler.

Daha önce sabit olan tarifeler yerine, artık üretici ve tüketici arasında "anlaşmalı fiyat" modeli uygulanacak. Bu, yatırımın geri dönüşünü hızlandırırken her projenin kendi maliyet yapısına göre şekillenmesine olanak tanıyor. ​

Çatısında güneş paneli kuracak alanı olmayan yüksek tüketimli işletmeler (örneğin şehir merkezindeki oteller), şehrin başka bir noktasındaki güneş parklarından kapasite kiralayabilecek veya satın alabilecekler. Üretilen bu enerji, işletmenin tüketiminden düşülecek.

Ülkede yürürlüğe giren 110 sayılı Kararname uyarınca, yeni yatırımlar öğle saatlerindeki enerji tüketimlerinin en az yüzde 50'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak zorunda. Mevcut işletmelere ise bu hedefe ulaşmaları için üç yıllık bir geçiş süreci tanındı. Örnek olarak gösterilen Moleküler İmmünoloji Merkezi (CIM), şimdiden öğle pik saatlerindeki tüketiminin yüzde 55'ini kurduğu 600 kWp kapasiteli güneş panelleriyle karşılıyor.

Güneş enerjisi yatırımları, öğle saatlerindeki elektrik kesintisi riskini önemli ölçüde azaltıyor. Teknoloji fiyatlarının dünya genelinde düşmesiyle birlikte Küba, fotovoltaik sistemlerin maliyetlerini yüzde 50'den fazla aşağı çekmeyi başardı. Bu geçiş, sadece enerji krizine bir çözüm değil, aynı zamanda fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak 2050 yılına kadar tam enerji bağımsızlığına ulaşma hedefinin bir parçası olarak görülüyor

ABD’li avukatlardan Küba’ya yaptırım karşıtı muhtıra

​Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Avukatlar Birliği, Küba’ya yönelik uygulanan tek taraflı zorlayıcı önlemleri ve özellikle Ocak 2026’da yürürlüğe giren yeni enerji ambargosunu reddeden acil bir karar tasarısını onayladı. Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan kararda, ABD yönetimine bu önlemleri derhal iptal etme ve Küba’nın egemenliğine saygı temelinde müzakerelere başlama çağrısı yapıldı.

ABD’li hukukçular, BM Şartı’nın ABD Anayasası uyarınca "en üstün yasa" olduğunu hatırlatarak, başka bir devletin siyasi bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne karşı güç kullanma ya da tehdit oluşturmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Kararda, Washington’un 1960’tan bu yana yürüttüğü politikaların halkı açlığa ve çaresizliğe sürüklemeyi amaçladığı, mevcut enerji blokajının ise gıda tedariki, ulaşım ve tıbbi hizmetleri felç ederek bu durumu ağırlaştırdığı belirtildi.

Birlik, ABD Kongresi’ni Helms-Burton Yasası başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini engelleyen tüm mevzuatları yürürlükten kaldırmaya çağırdı. Kararın ardından kurulan özel alt komiteler aracılığıyla, yaptırımların hukuki ve insani etkileri konusunda Amerikan kamuoyunu bilgilendirme ve uluslararası dayanışma ağlarıyla koordineli çalışma yürütme kararı alındı

Rus çocuklardan Havana’da kültürel ziyaret: Fidel Castro Merkezi’nde 'Kalinka' sesleri

Küba’nın başkenti Havana’da bulunan ve devrimci liderin mirasını korumaya adanmış olan Centro Fidel Castro Ruz, Rusya’dan gelen çocuk misafirlerini ağırladı. Ziyaret, iki ülke arasındaki köklü tarihsel ve kültürel bağları pekiştiren renkli görüntülere sahne oldu.

Ziyaretin en dikkat çekici anları, çocukların sergilediği kültürel performanslar oldu. Ünlü Rus halk şarkısı "Kalinka" eşliğinde sahneye çıkan arı kostümlü çocuk grubu, geleneksel danslarını sergiledi. Merkezdeki salonu dolduran diğer çocuklar ve yetişkinler, alkışlarla tempoda bulunarak bu coşkulu gösteriye eşlik etti.

Kültürel gösterilerin ardından Rus çocuk grubu, merkezin sergi alanlarını gezerek Küba devrimi ve Fidel Castro’nun hayatı hakkında detaylı bilgiler aldı. Fidel Castro’nun büstü önünde toplanan gruba, merkezin uzmanları tarafından devrimci liderin tarihsel rolü ve dünya siyasetindeki yeri anlatıldı.

Etkinlik kapsamında, Fidel Castro’nun Mayıs 1963’te Sovyetler Birliği’ne yaptığı tarihi ziyaretin arşiv görüntülerine de yer verildi. Bu siyah-beyaz görüntülerde Castro’nun Sovyet çocuklarıyla olan samimi diyalogları, bugün Havana’da gerçekleşen bu buluşmanın tarihsel bir devamı niteliğinde değerlendirildi.

"Fidel ile 100 Yıl" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen bu ziyaret, gelecek nesiller arasında dostluk köprüleri kurmayı hedefleyen anlamlı bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

Küba Ulusal Elektrik Sistemi'nde güncel durum

Küba Ulusal Elektrik Sistemi'nde yaşanan kapasite yetersizliği nedeniyle son 24 saattir devam eden kesintisiz hizmet aksamaları, bu sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Dünkü üretim açığının en üst seviyeye ulaştığı saat 19.40 itibarıyla sistemdeki toplam açık 1655 MW olarak kayıtlara geçti. Bu zorlu süreçte, ülke genelinde operasyona dahil edilen 54 yeni güneş enerjisi parkı sistemin ayakta kalmasına önemli bir katkı sundu. Bu tesislerden elde edilen toplam 3659 MWh'lik üretim, saatlik ortalama 424 MW'lık bir maksimum güç sağlayarak enerji arzına destek oldu.

Bugün sabah saat 06.00 verilerine göre, Ulusal Elektrik Sistemi’nde arz kapasitesi 1270 MW iken mevcut talep 2265 MW seviyesinde seyrediyor. Bu durum an itibariyle 994 MW'lık bir hizmet aksamasına yol açarken, günün ilerleyen saatlerinde talebin zirve yapacağı dönemlerde bu açığın 1100 MW civarına yükselmesi bekleniyor. Özellikle güneş enerjisinden sağlanan katkı, gündüz saatlerinde termik santrallerin üzerindeki yükü bir nebze hafifleterek kesintilerin daha geniş çaplı alanlara yayılmasını engellemede stratejik bir rol oynamaya devam ediyor.