Abluka Günlükleri 39 | 11 Nisan 2026 Cumartesi

Küba Gerçeği kapsamında yayına başlayan Abluka Günlükleri ile ABD tarafından Küba’ya uygulanan ve soykırım niteliği taşıyan ablukanın günlük olarak nabzını tutuyor; yaşanan gelişmeleri, ablukanın etkilerini ve Küba’nın bu koşullar karşısındaki direnişini, geliştirdiği çözüm ve önlemleri okuyucuyla buluşturuyoruz.

Küba’ya uluslararası güven

Küba, 2027-2030 dönemi için Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi’ne oy birliğiyle seçildi. Ekonomik ve Sosyal Konsey bünyesinde yer alan daimi komite, coğrafi dağılım ilkesine göre seçilen ve her üç yılda bir yenilenen 19 üyeden oluşuyor. Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, seçimin Küba’nın uluslararası alandaki saygınlığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. 19 üyeden oluşan komitede Küba, Latin Amerika ve Karayipler grubunu temsilen yer alacak.

Devrimin geçilmez kalesi: Villa Clara dağları

Küba’nın temel savunma doktrini olan "Topyekün Halk Savaşı" çerçevesinde Villa Clara’nın Jibacoa bölgesinde geniş çaplı askeri tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, halkın ve ordunun birlikte örgütlendiği savunma modelinin pratikteki karşılığını bir kez daha ortaya koydu.

Senaryo gereği baraj üzerinden sızmaya çalışan düşman unsuru kısa sürede etkisiz hale getirildi. Askeri hazırlıkların yanı sıra bölgenin ekonomik direnci de gündemin önemli maddeleri arasındaydı. Olası bir kuşatma durumunda yerel halkın gıda ihtiyacının kesintisiz karşılanması tarımsal güçlendirilmesi de tatbikatın önemli başlıklarından biri oldu.

Holguín’de üretim hamlesi

Holguín’deki “Turquino” Konserve Fabrikası, üretimi sürdürmek ve ihtiyaç duyduğu döviz girdisi sağlamak için yeni bir ticari stratejiye geçti. Şirket, bu kapsamda ülke genelinde dolar üzerinden satış yapan mağazalarla anlaşmalar yaptı. Böylece, kızarmış domates, domates salçası, guava kreması ve ezmesi gibi ürünler, tazeliği koruyan esnek ve dayanıklı "doypack" ambalajlarla satışa sunulacak. Ayrıca fabrikanın teknolojik kapasitesi artırılarak ürün yelpazesine yakında mayonez ile öğütülmüş ve tane kimyonun da eklenmesi planlanıyor.

Daha önce "Küba Ürünleri" dijital platformu üzerinden de satış yapan işletme, en büyük zorluğu ambalaj tedarikinde yaşıyor, bunu yeni tedarik ağlarıyla aşmaya çalışıyor.

Toprağın aroması, güneşin gücü Sancti Spíritus’ta

Küba’nın önemli tütün üretim merkezlerinden Sancti Spíritus’ta üretim yeniden canlanıyor. Güneş enerjisinden genç iş gücü hamlesine kadar pek çok adım, eyaletin "yeşil altınını" eski görkemine kavuşturuyor.

Pinar del Río’dan sonra Küba’nın ikinci büyük tütün üreticisi olan Sancti Spíritus’ta düşük alım fiyatları üreticinin motivasyonunu kırmış; zorlu ve zahmetli bir bitki olan tütün üretiminden vazgeçilmeye başlanmıştı. Yeni finansman modellerinin devreye girmesiyle birlikte son üç yılda tütün ekim alanları 600 hektardan 1490 hektara çıktı. İşletmelerin yüzde 70’i güneş panelleriyle donatıldı. 22 büyük çiftlik, artık ulusal elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan, kendi güneş enerjisiyle sulama yapıyor.

Sektördeki en büyük risklerden biri olan "sanayi göçü"ne (gençlerin daha yüksek maaşlı işlere kaçması) karşı ise "kapı kapı dolaşma" yöntemi izlendi. Özellikle Jatibonico bölgesinde yetkililer, sadece ilan vermekle yetinmeyip gençlerin kapısını çaldı. Onlarca genç, tütün sarma sanatını öğrenmek için kurslara başladı ve atalarının mesleğine geri döndü.

Sancti Spíritus’ta tütün dumanı artık belirsizliği değil, istikrarı ve emeği temsil ediyor.

Nikelde modernizasyon

Holguín’deki Komutan Ernesto Che Guevara Nikel Tesisi’ne Çin menşeli modern bir çökeltme sistemi kuruluyor. Yeni nesil teknoloji sayesinde mineral işleme verimliliğinin artırılması hedeflenirken, üretim akışını da daha modern bir yapıya kavuşturuyor. Yeni sistem üretim kayıplarını azaltmayı ve metal geri kazanımını artırmayı hedefliyor.

Yakıt ve altyapı sorunlarıyla boğuşan sektör için bu yatırım, sadece üretimi değil, Küba’nın küresel maden pazarındaki konumunu da korumayı amaçlıyor.

Mühimmatsız ama yürekli Küba atıcılık takımı pes etmiyor

Küba atıcılık takımı, ciddi ekipman ve mühimmat eksikliğine rağmen 2026 Santo Domingo Oyunları’na hazırlanıyor. Küba atıcılık sporunun efsane kaptanı Laina Pérez "Hayallerimiz için kalbimizi ortaya koyuyoruz” dedi. Kariyerinde birçok altın madalyası bulunan efsane kaptan, ulaşım ve uluslararası yarışma eksikliğinin en büyük engeller olduğunu belirtiyor. Buna rağmen ekip, psikolojik hazırlık ve kolektif disiplinle yarışlara hazırlanmayı sürdürüyor.

Çocuklara bayram: Pa’Cuba Festivali Başlıyor

13-19 Nisan’da kutlanacak Domuzlar Körfezi Zafer Haftası kapsamında Pa’Cuba Bahar Festivali genişletilmiş programıyla başlıyor.

Havana’daki Pabellón Cuba’da düzenlenecek etkinliklerde çocuklar ve aileler için oyunlar, gösteriler ve kültürel aktiviteler yer alacak. Festival, enerji kısıtlarına rağmen kamusal yaşamı canlı tutma çabasının bir parçası.

Küba’da elektrik üretiminde son durum

Kapasite yetersizliği nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Saat 20:40 itibarıyla üretim kapasitesindeki açık planlananı aşarak maksimum 1754 MW seviyesine ulaşmıştı. Bu durumun temel sebebi, Energas Boca de Jaruco tesisindeki 6. ünitenin devreye girişinin yoğun saatlerden sonraya kalması idi. 54 yeni güneş enerjisi santrali ise 3837 MWh enerji üreterek sisteme gün içinde 546 MW kadar katkı sağladı.

Dün Küba’da ne kadar elektrik açığı yaşandı?