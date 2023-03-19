Abide Kavşağı'nı yapan şirket Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihalesini de almış

Şanlıurfa’da 8 kişinin sele kapılıp çamurlu suda boğularak yaşamını yitirdiği Abide Kavşağı’nı yapan Gürbağ firması, 3,9 milyar liralık yeni ihale aldı. Firmaya Limak’ın yarım bıraktığı Diyarbakır Şehir Hastanesi'ni tamamlama işi verildi.

Şanlıurfa'daki sel felaketinde 8 kişinin boğularak hayatını kaybettiği Abide Köprülü Viyadük Kavşağı'nın yüklenici firması Gürbağ Group'un Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin de yüklenici firması olduğu ortaya çıktı.

Sel felaketinde suyla dolan Abide Köprülü Viyadük Kavşağı “Planlama ve mühendislik hataları var” uyarılarına rağmen viyadükleri inşa eden firma Gürbağ Group tarafından 3 Aralık 2022'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle hizmete açılmıştı. Kavşağın viyadüklerini inşa eden Ohitan isimli şirketin bağlı olduğu Gürbağ Group'un sahibi Halil Bağıban projeyi “Abide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa'ya yakışır bir hizmet oldu” sözleriyle tanıtmıştı. Kavşağı yapan Gürbağ'ın, 3 ay önce 1000 yataklı Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihalesini de aldığı ortaya çıktı.

Üç katı bedelle aldı

Diyarbakır Şehir Hastanesi ihalesi 23 Ağustos 2021'de 1 milyar 93 milyon 312 bin TL bedelle Limak Holding'de kaldı. 2 Kasım 2021'de de sözleşme imzalandı.

Limak, 260 bin metrekare kapalı, 50 bin 444 metrekare bina oturum alanından oluşan Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin temelini kazdıktan sonra rekor düzeyde artan inşaat maliyetleri ve yüksek enflasyon gerekçesiyle dört ay sonra şantiyeyi kapattı. Firma, zarar ettikleri gerekçesiyle yüzde 15'i tamamlanmamış kamu ihalelerine tanınan tasfiye kararından faydalanarak inşaatı durdurdu.

Sağlık Bakanlığı 23-29 Kasım 2022 tarihleri arasında yeniden ihaleye çıktı. Siyah Kalem-Zey ortaklığı, YDA, İntaş, Nesma, Ahes ve Shem, Rec ve Gürbağ firması tekliflerini sundu. İhale tam üç katı bedelle, 3 milyar 924 milyon liraya Gürbağ firmasına verildi.

Gürbağ, deprem faleketi sonrasında yapılacak konutların da ihalesini kısa süre önce almıştı.