Abhazya vatandaşlarının Rusya vatandaşı olmaları kolaylaştırıldı

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya Cumhuriyeti ile Rusya arasında çifte vatandaşlık konusunda yeni bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmayla Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı elde etmesi kolaylaştırıldı.

Abhazya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Abhazya Dışişleri Bakanı İnal Ardzinba tarafından "çifte vatandaşlık meselelerine çözüm getiren bir anlaşma" imzalandığı belirtildi.

TASS haber ajansının aktardığına göre anlaşmayla Abhazya vatandaşları basit bir form doldurarak Rusya vatandaşlığı alabilecekler.