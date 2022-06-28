Abdurrahman Dilipak’tan kaset ve dosya iddiası: ‘Gidişat iyi değil…’

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medyada yayılan ve TGRT CEO'suna ait olduğu iddia edilen videoya değinerek "Bu rezillikler patlamadan tedbir alınsın diye yazdığım bir yazı sebebi ile hakkımda dava açılmıştı" dedi.

"Bu olaylar artık patlamaya başladı. Dehşet dengesi Hekimbaşı çöplüğü gibi patlıyor. Seçime kadar kasetler ve dosyalar havada uçuşacağa benziyor. Gidişat iyi değil" ifadesini kullanan Dilipak, şöyle devam etti:

"Bundan sonrası için siyaset, sermaye ve bürokrasideki VIP ahlaksızlardan herkes yakasını kurtarsın, yoksa ateş hepsini yakacak!