Abdurrahman Dilipak kokainden tutuklanan patronla ne görüştüğünü açıkladı: Kenevir...

Yandaş yazar Abdurrahman Dilipak, kokain kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanan Ali Osman Akat'la fotoğraflarını çıkması sonrası açıklamada bulundu.

"Kolombiya-Türkiye hattında iş tutanlar herkesin kapısını çalmışlar. Benimle de Kenevir konusunu konuşmak için gelmişti" diyen Dilipak, "Ben de ABD ile iş yapanların ilgisini çekiyor, ama bizimkilerden kimse kurumsal olarak gelmiyor diye düşünmüştüm. MİT bu işi biliyor mu idi, ya da CIA ve FBI!? İşin içinde Almanlar da var. Adam Türk-ABD iş adamları başkanı, Emniyet, Narkotik nasıl bu işin farkına varmadılar. Ve bugün bu iş nasıl ortaya çıktı ve 4 ay öncesi bir operasyon neden bu güne kadar gizli kaldı. Cevabını arayan o kadar çok soru var ki, bu işler kördüğüm olmuş gibi" ifadesini kullandı.