Abdurrahim Albayrak’ın torunu AVM’nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Düşen kişinin Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı olduğu öğrenildi.