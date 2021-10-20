Abdullah Nefes bugün Mülkiyeliler'de anılıyor

Nisan ayında yaşamını yitiren Abdullah Nefes 80. yaşında okurları ve dostları tarafından anılacak. Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin düzenleyciliğinde bugün saat 19.00'da Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleştirilecek etkinliğin konuşmacıları Ataol Behramoğlu, Lütfiye Aydın ve Adnan Gerger olacak. Mediha Ünver'in Abdullah Nefes şiirlerini seslendireceği etkinlikte Azmi Toğuzata da türküleri ile yer alacak.

Ankara NHKM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Abdullah Nefes 80 Yaşında

Nisan ayında yitirdiğimiz değerli edebiyatçımız, yoldaşımız, dostumuz, ağabeyimiz şair Abdullah Nefes’i anmak, onu ve şiirini konuşmak için bu akşam 19.00’da Mülkiyeliler Birliği’nde buluşacağız. Tüm okur ve dostlarını bekliyoruz.