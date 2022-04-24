Abdullah Nefes Ankara NHKM’de anıldı

Şair, yazar Abdullah Nefes, aramızdan ayrılışının birinci yılında Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlik ile anıldı.

Oğuz Gemalmaz’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte şair, yazar ve halk bilimci Metin Turan Abdullah Nefes şiirinin özgün yanı ve dil işçiliği üzerine onun şiir yazdığı uzun tarihsel periyod ile ilişkisini de ele alarak konuştu.

Metin Turan’ın ardından yazar Emre Falay Abdullah Nefes’in tek öykü kitabı olan Sürgün’deki öykülerde insan, ideoloji ve doğanın ele alınışındaki bütünsellik ve estetik yapıyı kitaptan örneklerle paylaştı.

Şair, yazar Haydar Ünal’ın Abdullah Nefes’in Bahar Kışkırtması isimli kitabından şiirler okuduğu etkinlik opera sanatçısı Tuncer Tercan’ın seslendirdiği Ruhi Su ve Karacaoğlan türküleriyle sona erdi.