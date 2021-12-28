Abdullah Gül'e yakın isimden dikkat çeken adaylık çıkışı: Okudum ve güldüm...

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin sıfır olduğu yönündeki değerlendirmelere Gül'e yakın bir isimden yanıt geldi.

Fehmi Koru, "Köşelerde 'Devlet deneyimi deyince akla Abdullah Gül geldi' diyen ve o ihtimalin sıfır olduğunu vurgulayan yazılar okudum. Okudum ve güldüm. Neden güldüğümü seçim yaklaşınca anlatırım" ifadesini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

AK Parti, anlaşılır sebeplerle, ilk seçimde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya CHP’den birinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. İktidar medyası da kendini bunu sağlamakla görevli biliyor. Farklı bir isim aday olarak çıksın istenmiyor. İlla CHP’li biri aday olmalı.

Kılıçdaroğlu zeki bir politikacı, iktidar cephesinin bu beklentisini anladı ve ne zaman adaylık konusu kendisine soru olarak yönetilse, aklında farklı bir isim olduğunu düşürdürecek cevaplar vererek karşı tarafın nasırına basmaya başladı.

Dün öyle bir gündü medyada.

CHP lideri malum soruya “Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı” demiş. Köşelerde “Devlet deneyimi deyince akla Abdullah Gül geldi” diyen ve o ihtimalin sıfır olduğunu vurgulayan yazılar okudum.

Okudum ve güldüm.

Neden güldüğümü seçim yaklaşınca anlatırım.