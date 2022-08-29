Abdullah Gül'den 'milli bayram' açıklaması: Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır

Abdullah Gül, sosyal medya hesabından "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır" başlığıyla bir video yayımladı.

Gül, kendisi hakkında 'milli bayramlara katılım göstermediği' yönünde iddialar ortaya atıldığı ve bunun doğru olmadığını ifade etti.

Gül, "Böyle bir insani meseleyi bile aleyhimde propaganda olarak kullananları size havale ediyorum" dediği açıklamasında şu noktalara değindi:

"Yarın 30 Ağustos, çok şükür hasta değilim ama yalan söylemek büyük bir hastalık. Kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Cumhurbaşkanı olduğum sürede, milli bayramlara katılmadığım ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı anlattılar aleyhimde. Yalanlamayı zül kabul ettim ama hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başlayınca açıklamaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. En iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. 30 Ağustos resepsiyonları orduevlerinde yapılırdı, Çankaya'da çok daha görkemli şekilde yapılmalarını sağladım. Ziyaret ile ilgili problem gördüğümde hep müdahaleci oldum. Bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığım sebebiyle katılamadım. O günlerde Gaziantep'te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Arkamda bırakıp gitmek istemedim. Cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları tek tek ziyaret ettim. Ne yazık ki doktorlar seyahat yapmamam için uyarmıştı zaten. Bu seyahatte iç kulak kanaması geçirdim dönüşte de hastanede kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile aleyhimde propaganda olarak kullananları size havale ediyorum. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."