Abdullah Gül'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erdoğan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu belirtildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Erdoğan'ın Gül ile telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede Gül'ün Erdoğan ile eşi için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği ifade edildi.

Erdoğan da Twitter hesabından bu paylaşımı alıntılayarak "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.