Koronavirüse yakalanan Erdoğan tek tek cevap vermişti: Sadece bir başkana teşekkür etmedi

Önceki gün koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu ve evden çalışmalarına devam ettiğini belirten AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından tek tek geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti.

Hüseyin Baş'a teşekkür etmedi

Erdoğan'ın sosyal medyadan her lidere tek tek teşekkür ederken bir tek Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'a teşekkür etmemesi dikkat çekti. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şifalar diliyorum." diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.