Abdullah Gül'den 'enflasyon' yorumu

25. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘Covid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı Sonrası Barışı Engelleyen Sorunlar, Tedarik Zinciri, İklim Değişikliği, Gönülsüz Göç’ konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Gül, Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken tüm ülkelerin karşılaştığı ekonomik sorunlar olduğunu ifade ederek, “Enflasyon artık dünyada herkesin hissettiği ve herkesi rahatsız eden bir ekonomik gerçek olarak yaşanmaya başlandı. Herkesin hayret edeceği şey, silahlanmaya çok daha fazla paranın harcanmaya başlanması. Bir taraftan daha çok eğitim, kalkınma ve sağlığa para harcanması gerekirken bütçelerde savunmanın ve silahlanmaya harcanan paranın arttığını gördük” dedi.

Gül, savaşa ilişkin ise şöyle konuştu:

“Esasen savaşı başlatmak kolay, bitirmek çok zordur. Önleyebilmek için ise olağanüstü diplomatik gayret göstermek ve büyük bir uzlaşma için sabır ve kararlılıkla uğraşmak gerekir. Aslında Ukrayna- Rusya savaşı derken birden bire Türkiye’nin güneyindeki Suriye’de yaşananlar, dram, göçler, açlık, sefalet gündemden çıkmış gibi. Bunlardan ders alınmadığını bu savaşta görüyoruz. Yemen’de, Afganistan’da, Suriye’de gördüğümüz olaylar şimdi Avrupa’da yaşanıyor. Benim kanaatim Ukrayna’nın Finlandiya gibi AB’ye üye olup Avrupa güvenlik şemsiyesine girip NATO’ya girmemesiydi. Çünkü Sovyetler’in dağılmasından sonra travma geçiren Rusya’ya da fırsat vermemek gerekirdi. Rusya bunu fırsat olarak değerlendirdi. Savaş olurken bir başka şaşırtıcı şey de Ukrayna halkının bu kadar savaşması oldu. Bu da bize Ukrayna halkının demokrasiyi tercih ettiğini gösterdi. Ülkelerinin kaderini kendileri tayin edecekler. Savaş başladıktan sonra dünyada çok büyük değişiklikler oldu. Avrupa’nın Rusya’ya karşı kesin karar alması 2. Dünya Harbi’ndeki hatıralarını hatırlamasından dolayıdır. Burada en önemli şey Almanya’nın pozisyonu. Almanya’nın kesin taraf alacağını kimse tahmin etmedi.

Rusya tarafına baktığımızda Ukrayna’nın NATO üyeliğinden korkarken Finlandiya, İsveç gibi ülkeler NATO’ya üye olma kararı aldılar. AB ilk defa askeri yardım yapma kararı aldı. İlk defa iki milyar avro askeri yardımda bulunuyor. Rusya kendi açıklamasında savaşa günde 300 milyon dolar harcadıklarını deklare etti. Bugünkü insanlık bu büyük paraları savaş için ayırıyor. Açlık, sefalet içerisindeki ülkelere yardım yapalım diye bir araya geldiğimizde herkesin taahhüt ettiği miktarlar çok küçük kalır."