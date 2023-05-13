Abdullah Gül: Seçim sonuçlarının saygıyla karşılanacağına inancım tam

Abdullah Gül, 14 Mayıs öncesi paylaştığı mesajda seçimlerin 'demokratik olgunluk' içerisinde geçeceğine inandığını söyledi.

Haber Merkezi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Seçimlerin 'demokratik olgunluk' geçeceğini öngören ve sonucun herkes tarafından 'saygıyla' karşılanacağına inanan Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Seçimlerin milletimize yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve ortaya çıkacak milli iradenin herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inancım tamdır. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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