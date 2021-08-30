Abdullah Gül 30 Ağustos'u hatırladı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Gül bugün Twitter'dan yayımladığı mesajda "30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) August 30, 2021

Gül yıllar sonra ilk kez 2020 yılında kutlama mesajı yayımlamıştı.

