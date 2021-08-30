Abdullah Gül 30 Ağustos'u hatırladı

Cumhurbaşkanlığı döneminde milli bayramlarda rahatsızlanarak törenleri iptal etmesiyle ünlü Abdullah Gül 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Gül bugün Twitter'dan yayımladığı mesajda "30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum" dedi.

Gül yıllar sonra ilk kez 2020 yılında kutlama mesajı yayımlamıştı. 
 

Haber

'Erdoğan ile Gül, en son 21 Kasım 2019 tarihinde görüşmüşler'

 