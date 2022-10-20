Abdülkadir Selvi'nin iddialarına Diyarbakır'dan tepki

Diyarbakır merkezli 48 sivil toplum kuruluşu, Abdulkadir Selvi’nin, PKK’nin bazı kurumlar yoluyla kültürel hakimiyetini sürdürdüğü iddiasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Diyarbakır merkezli 48 sivil toplum kuruluşu, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin; PKK’nin, Ticaret Odası, Amedspor ve Baro vb. yoluyla Diyarbakır’da kültürel hakimiyetini sürdürdüğü iddiasına tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları ortak bir açıklama yaparak Abdulkadir Selvi’yi kınadı.

Rûdaw'ın aktardığı açıklamada, “Diyarbakır’da yıllardır toplumsal barışı önceleyen bir tarzda ve ağır bedeller ödeme pahasına faaliyetlerini yürüten Meslek ve Sivil Toplum Örgütlerine yönelik bu hedef gösterici ve kriminalize edici dili kınıyoruz. Bu tür hedef gösterici değerlendirme ve söylemlerle, yıllardır oluşturduğumuz sivil toplum geleneğimizden ödün vermeksizin, toplumsal sorun alanlarımıza ve demokratik sisteme katkı amacı güden çalışmalarımıza devam edeceğimizin de bilinmesi isteriz” ifadeleri yer aldı.

Ortak açıklama yapan sivil toplum kuruluşları şu şekilde:

  1. Diyarbakır Barosu
  2. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
  3. Diyarbakır Ticaret Borsası
  4. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
  5. Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
  6. Diyarbakır Tabip Odası
  7. Diyarbakır Eczacılar Odası
  8. TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu
  9. TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu
  10. DTSO Kadın Meclisi
  11. Diyarbakır Genç İş Adamları Derneği
  12. Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İş İnsanları Derneği
  13. Diyarbakır Yenişehir İlçesi Ziraat Odası
  14. Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği
  15. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği
  16. Temizlik ve Sosyal Hizmet İşverenleri Derneği
  17. Güneydoğu İş Adamları Derneği
  18. Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Derneği
  19. Diyarbakır İnşaat Müteahhitler Derneği
  20. İHD Diyarbakır Şubesi
  21. ROSA kadın Derneği
  22. ÖHD Diyarbakır Şubesi
  23. KESK Şubeler Platformu
  24. Diyarbakır Diş Hekimleri Odası
  25. Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği
  26. Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
  27. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
  28. Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
  29. Harita Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
  30. Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
  31. Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi
  32. Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
  33. İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
  34. Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
  35. İç Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
  36. Kimya Mühendisleri Odası Diyarbakır Bölge Temsilciliği
  37. Eğitim-Sen Diyarbakır 1,2,3,4 nolu şubeleri
  38. Yapı Yol Sen Diyarbakır Şubesi
  39. Tarım orkam sen Diyarbakır Şubesi
  40. Tüm Bel Sen Diyarbakır Şubesi
  41. Bes Diyarbakır Şubesi
  42. Haber Sen Diyarbakır Şubesi
  43. BTS Diyarbakır Şubesİ
  44. Ses Diyarbakır Şubesi
  45. Dives Diyarbakır Temsilciliği
  46. Kültür Sanat  Sen Diyarbakır Temsilciliği
  47. ESM Diyarbakır Şubesi
  48. Şeyh Said Derneği

Selvi'nin 'Diyarbakır ve PKK' iddiası

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde 17 Ekim’de yayınlanan “Derin devlet, Mitras ve Diyarbakır’da Erdoğan’dan beklentiler” başlıklı köşe yazısında, “PKK dağlarda azaldı, şehirde korku iklimini yaratamıyor, kepenk kapatarak, sokakları ateşe vererek hayatı felç edemiyor. Ama farklı bir konsepte geçmişler. Diyarbakır’da onu gözlemledim. HDP, siyasetiyle, ticaret odasıyla, Amedspor’la, baroyla, STK’larla Diyarbakır’da kültürel hâkimiyetini sürdürüyor. Söylemi belirliyorlar. Bu yeni bir mücadele yöntemi. Dağlardaki mücadele kazanılmış ama şehirlerdeki kültürel iktidar kazanılamamış” demişti.

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