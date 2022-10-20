Abdülkadir Selvi'nin iddialarına Diyarbakır'dan tepki

Diyarbakır merkezli 48 sivil toplum kuruluşu, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin; PKK’nin, Ticaret Odası, Amedspor ve Baro vb. yoluyla Diyarbakır’da kültürel hakimiyetini sürdürdüğü iddiasına tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları ortak bir açıklama yaparak Abdulkadir Selvi’yi kınadı.

Rûdaw'ın aktardığı açıklamada, “Diyarbakır’da yıllardır toplumsal barışı önceleyen bir tarzda ve ağır bedeller ödeme pahasına faaliyetlerini yürüten Meslek ve Sivil Toplum Örgütlerine yönelik bu hedef gösterici ve kriminalize edici dili kınıyoruz. Bu tür hedef gösterici değerlendirme ve söylemlerle, yıllardır oluşturduğumuz sivil toplum geleneğimizden ödün vermeksizin, toplumsal sorun alanlarımıza ve demokratik sisteme katkı amacı güden çalışmalarımıza devam edeceğimizin de bilinmesi isteriz” ifadeleri yer aldı.

Ortak açıklama yapan sivil toplum kuruluşları şu şekilde:

Diyarbakır Barosu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Diyarbakır Ticaret Borsası Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Diyarbakır Tabip Odası Diyarbakır Eczacılar Odası TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu DTSO Kadın Meclisi Diyarbakır Genç İş Adamları Derneği Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İş İnsanları Derneği Diyarbakır Yenişehir İlçesi Ziraat Odası Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Temizlik ve Sosyal Hizmet İşverenleri Derneği Güneydoğu İş Adamları Derneği Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Derneği Diyarbakır İnşaat Müteahhitler Derneği İHD Diyarbakır Şubesi ROSA kadın Derneği ÖHD Diyarbakır Şubesi KESK Şubeler Platformu Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Harita Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi İç Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Kimya Mühendisleri Odası Diyarbakır Bölge Temsilciliği Eğitim-Sen Diyarbakır 1,2,3,4 nolu şubeleri Yapı Yol Sen Diyarbakır Şubesi Tarım orkam sen Diyarbakır Şubesi Tüm Bel Sen Diyarbakır Şubesi Bes Diyarbakır Şubesi Haber Sen Diyarbakır Şubesi BTS Diyarbakır Şubesİ Ses Diyarbakır Şubesi Dives Diyarbakır Temsilciliği Kültür Sanat Sen Diyarbakır Temsilciliği ESM Diyarbakır Şubesi Şeyh Said Derneği

Selvi'nin 'Diyarbakır ve PKK' iddiası

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde 17 Ekim’de yayınlanan “Derin devlet, Mitras ve Diyarbakır’da Erdoğan’dan beklentiler” başlıklı köşe yazısında, “PKK dağlarda azaldı, şehirde korku iklimini yaratamıyor, kepenk kapatarak, sokakları ateşe vererek hayatı felç edemiyor. Ama farklı bir konsepte geçmişler. Diyarbakır’da onu gözlemledim. HDP, siyasetiyle, ticaret odasıyla, Amedspor’la, baroyla, STK’larla Diyarbakır’da kültürel hâkimiyetini sürdürüyor. Söylemi belirliyorlar. Bu yeni bir mücadele yöntemi. Dağlardaki mücadele kazanılmış ama şehirlerdeki kültürel iktidar kazanılamamış” demişti.