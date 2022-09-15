Abdulkadir Selvi seçim anketi sonuçları üzerinden Erdoğan'ı uyardı

Hürriyet gazetesinin yandaş yazarlarından Abdulkadir Selvi, eline geçen son anketin sonuçları üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardı.

Selvi, iktidara yakın şirketin sonuçlarında dikkati çeken bir detayı paylaştı ve Erdoğan ile iktidar partisine yönelik bazı uyarılarda bulundu.

Yazının 'AK Parti dikkat' başlıklı bölümünde Erdoğan'ın CHP seçmeninden yüzde 2,1, MHP'den yüzde 66,1, İYİP'ten de yüzde 4,5 oranında destek aldığını öne süren Selvi, "Erdoğan'ın yakın zamana kadar HDP seçmeninin de oyunu alabilen bir lider olduğunu" söyleyerek şunları yazdı:

"Erdoğan HDP seçmeninin de oyunu alabilen bir liderdi. Dörtte bir oranında oy alıyordu. Ama bu araştırmada HDP seçmeni oy vermiyor. Kürt seçmenle HDP seçmeni aynı değil. Erdoğan Kürt seçmenden en fazla oy alan bir lider. Ama ayrıca HDP seçmeninden de oy alabiliyordu. Bu sorunun mercek altına alınması gerekiyor."