Abdulkadir Selvi seçim anketi paylaştı: ‘En çok AKP'yi etkiliyor…’

Hakan Bayrakçı’nın Başkanı olduğu Sonar Araştırma’nın 6-12 Mayıs tarihleri arasında yaptığı anketini köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, “Hayat pahalılığı ve zamlar en çok AK Parti’yi etkiliyor” dedi.

Buna göre, "Bu pazar seçim yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 32,5’i 'AKP' dedi. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 24,4 çıktı. İYİP yüzde 15’le üçüncü sırada yer alırken, HDP yüzde 8,6’yla dördüncü sırada, MHP ise yüzde 7,2’yle beşinci sırada geldi.

Ankete katılanların yüzde 74,3’ünün Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomiyi gördüğünü belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı:

Size şaşırtıcı gelebilir ama dördüncü sırada yüzde 2,2’lik bir oranla muhalefet çıkıyor. Türk halkının önemli bir kısmı muhalefeti çözüm mercii olarak değil, sorun olarak görüyor. Kemal Bey, bu öyle zırt pırt baskına gitmekle olmuyor. Millete güven vereceksin.

AK Parti’nin geleneksel tabanı dar ve orta gelirliler olduğu için hayat pahalılığı ve zamlar en çok AK Parti’yi etkiliyor. Öyle ki seçimlerde AK Parti’nin rakibi muhalefet değil, ekonomi olacak demek daha doğru olur.