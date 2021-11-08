Abdulhamit Gül'den Süleyman Soylu'ya gönderme: Hukuk önden yürüsün

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu. Konuşmasında 'hukuk' vurgusu yapan Gül, "Biz yapalım hukuk arkadan gelsin' değil, 'hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım' anlayışıdır hukuk devleti" dedi.

Gül'ün sözleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderme olarak yorumlandı. İçişleri Bakanı Soylu 26 Ekim'de kadın muhtarlarla yaptığı buluşmada şöyle konuşmuştu:

"Muhtarlarımız diyor ki 'Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.' Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Çünkü o bina orada durdukça orada uyuşturucu kullanılıyor. Vatandaş geliyor diyor ki muhtara 'Bu binayı ne yapacaksın.' Muhtar 'mahkeme kararı var yıkamayız' diyor. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın kim yıktı biz nereden bilelim ya!"

Abdulhamit Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu inanç ve kararlılıkla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hukuk devletinden ve hukuka bağlılıktan bir milim ödün vermeden hedeflerimize yürüme kararlılığındayız."

Sempozyumda Adalet Bakanı Gül'ün yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de konuşma yaptı.