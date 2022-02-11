ABD'nin yolladığı Javelin füze sistemleri ve diğer silahlar Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'a göre, ABD'den Ukrayna'ya yollanan silahların yeni partisi yerine ulaştı.

Reznikov Twitter paylaşımında "Kiev'de iki kuş daha! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Javelinler, bombalar ve diğer savunma mühimmatı. ABD'li ortaklarımızdan bugün teslim edilen askeri yardımın ağırlığı yaklaşık 130 ton. Genel olarak, toplam ağırlığı 1200 tondan fazla 15 kuş! Devamı da gelecek" dedi.

Silahlar, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı 200 milyon dolarlık yardımın bir parçası olarak geliyor.