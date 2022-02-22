'ABD'nin yeni stratejisi Çin'i kontrol altına almak'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki mevcut gelişmelerin Minsk Anlaşmaları'nın etkin bir şekilde uygulanmasındaki gecikmeyle yakından bağlantılı olduğunu söyledi. Wang Yi, "Ukrayna sorunundaki mevcut gelişme, Minsk anlaşmalarının etkin bir şekilde uygulanmasındaki gecikmeyle yakından ilişkilidir" dedi.

Wang Yi, Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunun tutarlı olduğunu, herhangi bir ülkenin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterilmesi ve BM Sözleşmesi ilkelerine uyulması gerektiğini kaydetti. Wang, "Çin bir kez daha tüm tarafları temkinli olmaya, güvenliğin bölünmezliği ilkesini uygulamanın önemini kavramaya, diyalog ve müzakereler yoluyla durumu etkisiz hale getirmeye ve farklılıkları çözmeye çağırıyor" dedi.

'ABD Pekin'e meydan okuyor'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı görüşmede, Hint-Pasifik bölgesindeki yeni ABD stratejisinin Çin'in gelişimini içerecek şekilde tasarlandığını söyledi. Wang Yi, "ABD'nin Çin'i kontrol etmek için Tayvan'ı kullanmayı bölgesel stratejisine dahil etme girişimi, açıkça Çin'i kontrol altına almak için açık bir mesajdır" dedi.

Wang Yi, bazı ABD'li yetkililerin Çin'le şiddetli rekabet çağrılarının tam bir çatışmaya dönüşebileceği konusunda uyarı yaptı.