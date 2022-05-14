ABD'nin yaptırım muafiyeti kararı sonrası SDG'den açıklama

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobani, ABD’nin Suriye topraklarında hükümetinin kontrolünde olmayan bölgeleri yaptırımdam muaf tutma kararı sonrası açıklamada bulundu.

Kobani, “ABD’nin kararnamesini Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin altyapısının yeniden inşası ve ekonosine destek olarak görüyoruz. Bu adım IŞİD'e karşı mücadelede Suriyelilere umut verecek. Tüm şirketlerin burada yatırım yapmalarını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, “ABD, Suriye'de IŞİD'den kurtarılan ve hükümetin kontrolü dışında kalan bölgelerde özel ekonomik yatırım faaliyetlerini kolaylaştırmak için önümüzdeki birkaç gün içinde genel bir lisans çıkarmayı planlıyor” demişti.