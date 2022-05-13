ABD Rojava'da yatırım yapacak şirketleri yaptırımlardan muaf tutacak

ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere yatırım yapacak şirketleri yaptırımlardan muaf tutmaya hazırlandığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "IŞİD'e karşı küresel koalisyon" toplantısında yaptığı açıklamada Washington'un yakında bölgedeki şirketlere ABD yaptırımlarından muafiyet tanıyan bir genel lisans çıkaracağını söyledi.

Nuland "ABD Suriye'de IŞİD'den kurtarılan ve rejimin kontrolünde olmayan bölgelerdeki özel ekonomik yatırım faaliyetlerini kolaylaştırmak için önümüzdeki birkaç gün içinde genel bir lisans çıkarma niyetinde" dedi.

Sözkonusu bölgeler Suriye'nin sınırlı petrol rezervlerinden bir kısmını ve tarım arazilerini içeriyor. Önceki ABD Başkanı Donald Trump ABD güçlerinin Suriye'de "petrolü korumak" için kalacağını söylemişti.

ABD basınında yer alan habere göre konuyu ABD'li yetkililerle konuşan bir diplomat çıkarılacak lisansın sadece tarım ve yeniden inşa çalışmalarını kapsayacağını, petrolün kapsam dışı olduğunu söyledi.

Aynı diplomat Türkiye'nin SDG'yi "terör örgütü" olarak görmesine karşın bölgede hem SDG kontrolünde hem de kendi desteklediği grupların kontrolünde olan bölgelerde yatırımları olduğu için, çıkarılacak lisansa karşı çıkmayacağını belirtti.

ABD Suriye hükümetine karşı ağır yaptırımlar uyguluyor.

Marakeş'te konuşan Nuland, ABD'nin Suriye hükümetinin kontrolü dışındaki bölgelere geçen yıl 45 milyon dolar harcadığını, bul yıl bu miktarı "istikrar sağlama faaliyetleri" adı altında 350 milyon dolara çıkarmayı istediklerini belirtti.