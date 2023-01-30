ABD'nin ve diğer ülkelerin güvenlik uyarıları sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

ABD'nin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda çeşitli merkezler ve ibadethanelere ilişkin yayınladığı güvenlik uyarısını takiben İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, güvenlik uyarısı kapsamında dönem dönem Türkiye'ye iletilen istihbari bilgilerin titizlikle incelendiğini bildirerek, "Dost bir ülkeden de daha önce gelen ve bu ülkenin güvenlik uyarısında adı geçen şahısların gözaltına alındığını, aramalarda silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmadığını, ancak soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "ABD hükümeti, İstanbul'da veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği diğer yerlerde, özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerinde, kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara karşı teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı vatandaşlarını uyarıyor" denilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemlerde İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kuran yakma eylemlerini takiben "olası provokasyonlara karşı tüm değerlendirmelerin yapıldığı ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı" kaydedildi.

Bu kapsamda, IŞİD ve El-Kaide gibi örgütlerin pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgilerin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkur ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir. Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

IŞİD ve PKK operasyonlarında gözaltı verileri aktarıldı

Açıklamada ayrıca "terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği" ifade edilirken, 2022'de IŞİD'e karşı 1042 operasyon gerçekleştirildiği ve bin 981 kişinin gözaltına alındığı, Ocak 2023'te ise 60 operasyon düzenlendiği ve 95 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aynı açıklamada PKK'ye karşı 2022'de 130 bin 981'i kırsalda, 3 bin 732'si şehirlerde olmak üzere düzenlenen 134 bin 713 operasyonda 8 bin 410 gözaltı işlemi yapıldığı, bu yılın ocak ayında ise 8 bin 781'i kırsalda, 259'u şehirlerde 9 bin 40 operasyon düzenlendiği ve 378 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.