‘ABD’nin Ukrayna'ya yardım etmek için yasal veya ahlaki yükümlülüğü yok’

ABD'de Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi Matt Rosendale, ABD'nin güney sınırlarının güvence altına alınıncaya kadar Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmasını engelleyen bir yasa tasarısı sundu.

Tasarıyı sunan Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi üyesi Matt Rosendale, "Bugün, ABD'nin güney sınırı güvence altına alınana kadar Biden yönetiminin Ukrayna'ya askeri ve güvenlik yardımı sağlamasını engelleyecek ‘Güvenli Amerika'nın Sınırları İlk Yasasını’ tanıttım" dedi.

ABD'nin önce kendi sınırlarındaki güvenlik krizine odaklanması gerektiğine dikkat çeken Rosendale, "ABD dış politikasının gerçekten ulusal çıkarlarımıza hizmet etmesi ve ABD halkına öncelik vermesinin zamanı çoktan geçti. Joe Biden'ın görevdeki ilk yılında, güney sınırımızda 2 milyondan fazla yasadışı göçmenin istilasına tanık olduk. Milletimiz kendi sınırlarını korumayı başaramasa da, şimdi bize koridorun her iki tarafındaki son ABD politikacıları tarafından Ukrayna için bunu yapmanın bizim yükümlülüğümüz olduğu söyleniyor" dedi.

Rosendale, ABD Başkanı Biden yönetimine seslenerek, "ABD’liler kıyılarımızdan binlerce mil uzaktaki bir Doğu Avrupa ulusunun sınırında, başka bir yabancı çatışmaya sürüklemeden önce, en azından güney sınırımızın güvenli olmasını sağlamalılar" ifadelerini kullandı.

Tasarıda, "ABD’nin Ukrayna'ya yardım etmek için hiçbir yasal veya ahlaki yükümlülüğü yoktur. Doğu Avrupa'da ABD’li kanını ve hazinesini dökmek bizim ulusal çıkarımıza uygun değildir" denildi.

Tasarı, ABD'li temsilciler Andy Biggs, Bob Good, Matt Gaetz, Paul Gosar, Jody Hice, Mary Miller, Ralph Norman, Bill Posey ve Randy Weber tarafından desteklendi.

ABD'li Cumhuriyetçi Parti temsilcileri, geçtiğimiz yıl ülkeye rekor düzeyde yasadışı geçişlerin olduğu güney sınırındaki krizi çözemediği için Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştiriyor.