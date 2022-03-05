ABD'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliğinden Rusya'ya kınama

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Energodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde geçtiğimiz gece yangın çıkmıştı.

ABD'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliği'nden Rusya'ya kınama geldi. ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdığı ve bunun bir savaş suçu olarak değerlendirildiği belirtilerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'nın en büyük nükleer santralini bombalaması, terör saltanatını bir adım öteye taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Tesisteki yangın söndürme çalışmalarının başarılı olduğunu belirtilerek ve herhangi bir radyasyon tehdidinin olmadığının düşünüldüğü duyurulmuştu.