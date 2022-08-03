ABD'nin muhafazakar Kansas eyaletinde halk kürtaj hakkından yana oy kullandı

ABD'nin Kansas eyaletinde yapılan referandumda kürtaj hakkının eyalet anayasasında bir hak olmaktan çıkarılmasına ilişkin öneri reddedildi. Sonuçların belli olmasının ardından Kansas'ta kürtaj hakkı savunucuları kutlama yaptı.

Kansas'taki referandum, Haziran ayında ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade" kararını iptal etmesinin ardından kürtaj konusunda yapılan ilk halk oylaması oldu.

Muhafazakarların güçlü olduğu bir eyalet olan Kansas'taki oylamada halkın oylamaya katılımının yüksek olması ve kürtaj hakkına sahip çıkması dikkat çekti.

Sandık çıkış yoklamaları ve ilk sonuçlar üzerinden yapılan tahminlere göre Kansaslı seçmenin yüzde 60'tan fazlası kürtaj hakkının korunmasından yana oy kullandı. Resmi sonuçların açıklanmasının gelecek haftayı bulabileceği belirtiliyor.

Öneri kabul edilseydi Kansas Eyalet Meclisi'nde, komşu bir dizi eyaletteki gibi kürtajı yasaklamanın ya da bu hakka çok sıkı sınırlamalar getirmenin önü açılacaktı.

Oylamaya katılımın beklenenin çok üzerinde olduğu belirtilirken, AFP'ye konuşan bir seçim görevlisi insanların oy kullanmada "kararlı" olduklarını dile getirdi.

Kaliforniya ve Kentucky dahil diğer eyaletlerde de Kasım ayında kürtaj hakkı konusunda halk oylamasına gidilecek.