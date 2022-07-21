ABD'de kürtaj hakları eyleminde 17 kongre üyesi tutuklandı

Washington DC Polis Departmanı, ABD Yüksek Mahkemesi önünde gerçekleşen kürtaj hakları protestosunda 17kongre üyesinin tutuklandığını açıkladı.

CBS News'in haberine göre, pazartesi günü ABD Yüksek Mahkemesinin önünde yapılan kürtaj haklarına destek eyleminde aralarında 17 Temsilciler Meclis üyesinin de bulunduğu 35 kişinin tutuklandığını bildirildi.

Demokratik Parti Sözcüsü Ayanna Pressley'in de tutuklananların arasında bulunduğunu açıklandı. Pressley'in İletişim Direktörü Ricardo Sanchez, tutuklanmaya sebep olan eylemin "şiddet içermeyen bir sivil itaatsizlik eylemi" olduğunu söyledi. Demokratik Parti başkan yardımcısı olan bir diğer temsilci Katherine Clark ve yine Demokratik Partili temsilici Carolyn Maloney'in de tutuklananların arasında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Maloney tutuklandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Eğer kadınlar, kendi bedenleri ve düşünceleri üzerinde kontrol sahibi değilse demokrasi yoktur. Üreme haklarına saygı duyulan ve nerede olursa olsun korunan bir devleti temsil etme ayrıcalığına sahibim. En azından bu haklarını kaybetme tehlikesi altındaki 33 milyon kadın için bedenimi tehlikeye atabilirim" dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi yaklaşık bir ay önce Kürtaj Hakkının Korunması Yasası'nı (Roe v. Wade) kaldırdı. Kürtaj hakları savunucuları yasanın kaldırıldığı günden beri protesto gösterileri düzenliyor.