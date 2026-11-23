ABD'nin Irak ve Afganistan işgalleri yalnızca askeri harcamalarla ve silah şirketlerinin kazançlarıyla sınırlı olmayan bir savaş ekonomisi yarattı.

İşgal bölgelerinde ABD ordusu adına çalışan özel şirketler ve bu şirketlerin sigorta düzeni de milyarlarca dolarlık kamu kaynağının aktarılmasına sahne oldu.

ABD merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica'nın yayımladığı araştırmaya göre, ABD'li vergi mükellefleri son 10 yılda Irak ve Afganistan'da yaralanan ya da ölen taşeron şirket çalışanlarına yönelik sigorta programı kapsamında şirketlere yaklaşık 5 milyar dolar ödedi.

Ancak yaralanan çalışanların sağlık ve tazminat taleplerini karşılamak için oluşturulan sistem, sigorta şirketleri açısından büyük bir kazanç kapısına dönüştü. Araştırma, şirketlerin çalışanların hak taleplerini geciktirdiğini veya reddettiğini, buna karşın aynı dosyalar üzerinden devletten geri ödeme alabildiğini ortaya koydu.

Savaşın kazananları yalnızca silah tekelleri değil. ABD'nin Irak ve Afganistan işgallerinin ardından sigorta şirketlerine milyarlarca dolar aktı. Bu düzenin kazananlarını, kaybedenlerini ortaya çıkarmak için soL Haber'i okur desteğiyle büyütelim. soL'a abone ol, dayanışmayı büyüt.

Yaralanan işçinin talebi reddedildi, şirkete 269 bin dolar ödendi

Aktarılan örneklerden biri, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nde ABD ordusuyla çalışan bir taşeron şirket için aşçılık yapan Kosovalı Arbesa Zeqa'nın başına gelenler.

2020 yılında 23 yaşındayken Afganistan'a giden Zeqa, görev yaptığı 15 ay boyunca üsse yönelik saldırılara tanık oldu. Ülkesine döndükten sonra uyku sorunları, kabuslar ve konsantrasyon güçlüğü yaşayan Zeqa'ya travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) teşhisi konuldu.

Zeqa'nın çalıştığı şirketin sigortacısı Starr, tazminat başvurusuna itiraz etti ve şirketin tuttuğu doktorlar Zeqa'nın psikolojik bir rahatsızlığı bulunduğunu kabul etmedi. Yaklaşık iki yıl süren hukuki sürecin ardından sigorta şirketi 210 bin dolarlık uzlaşmayı kabul etti.

Ancak şirket, ABD Çalışma Bakanlığı'ndan geri ödeme talep ederken bu kez Zeqa'nın yaralanmasının savaş kaynaklı olduğunu savundu. Bakanlık, şirketin başvurusunu kabul ederek 269 bin 287 dolar ödeme yaptı. Bu tutara sigorta şirketinin avukat, doktor ve özel araştırmacı masrafları da dahil edildi.

Şirketler hem reddediyor hem devletten geri ödeme alıyor

Araştırma, sistemin sigorta şirketlerine iki farklı yoldan kazanç sağladığını gösteriyor.

Şirketler bir yandan çalışanların tazminat başvurularına itiraz ederek ödemeleri yıllarca geciktirebiliyor. Mahkemeler sonunda işçinin talebini haklı bulursa şirket, ödediği tazminat ve hukuki masrafları devletten geri isteyebiliyor.

Diğer yandan şirketler, itiraz ettikleri yaralanmaları geri ödeme başvurularında savaş kaynaklı kabul ederek kamu kaynaklarından yararlanabiliyor.

Üstelik ABD Çalışma Bakanlığı, savaş kaynaklı yaralanmalar için yapılan geri ödemelere yüzde 15'e varan bir işlem ücreti de ekliyor. Bu kapsamda sigorta şirketlerinin avukat, uzman doktor, tercüman ve özel araştırmacı giderleri de kamu tarafından karşılanabiliyor.

Ödemeler 915 milyon doları aştı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın denetim eksiklikleri de araştırmanın dikkat çektiği başlıklardan biri.

Bakanlığın 2024 tarihli iç değerlendirmesinde sistemin dolandırıcılığa ve kâr amacıyla manipülasyona açık olduğu belirtildi. Programı denetleyen eski bir üst düzey yetkili, yılda 100 ila 150 milyon dolar arasında kaynağın usulsüz veya gereksiz ödemeler nedeniyle kaybediliyor olabileceğini tahmin etti.

2018'de 242 milyon dolar olan yıllık sigorta şirketi geri ödemeleri, Eylül 2026'ya kadar 915 milyon doların üzerine çıktı. 2024 yılında şirketlere yapılan geri ödemelerin yüzde 88'i psikolojik rahatsızlık başvurularıyla ilgiliydi.

Araştırmaya göre, 2018 yılında sigorta şirketlerinin baskısının ardından TSSB başvurularının değerlendirilmesine ilişkin kurallar gevşetildi. Böylece şirketlerin devletten geri ödeme alabilmesi kolaylaştı.

İşgalin taşeron ordusu

ABD ordusu, Irak ve Afganistan işgallerinde askeri personelin yanı sıra yüz binlerce taşeron şirket çalışanından yararlandı. Güvenlik, silah sistemlerinin bakımı, lojistik, yemek ve barınma gibi hizmetler özel şirketler aracılığıyla sağlandı.

Bu çalışanlar, işgal ordusunun sahadaki faaliyetlerinin sürdürülmesinde önemli rol oynadı. Aktarılan verilere göre, Irak ve Afganistan'da çatışmaların sürdüğü dönemde sivil taşeron çalışanlar ABD Savunma Bakanlığı'nın sahadaki personelinin sıklıkla yarısını oluşturuyordu. İki ülkedeki işgaller sırasında yaklaşık 3 bin 600 taşeron çalışan hayatını kaybetti.

ABD'nin Irak'taki büyük askeri operasyonları 2011'de, Afganistan'daki büyük çaplı operasyonları ise 2014'te sona ermesine rağmen bu çalışanlara ilişkin sigorta dosyaları ve devlet ödemeleri büyümeyi sürdürdü.

İncelenen kayıtlara göre 2014'ten bu yana sistemden en fazla yararlanan dört sigorta şirketi AIG, CNA Financial, Starr ve Allied World oldu. AIG'nin aldığı geri ödemeler 1 milyar doları, CNA'nın 740 milyon doları, Starr'ın 730 milyon doları ve Allied World'ün 350 milyon doları aştı.

Araştırma, ABD'nin işgal politikalarının ardından ortaya çıkan mali yükün yalnızca askeri bütçelerle sınırlı kalmadığını, sigorta şirketlerine aktarılan kamu kaynaklarıyla da devam ettiğini ortaya koyuyor.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.