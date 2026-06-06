ABD’nin Hürmüz saldırısına İran’dan Körfez üsleriyle yanıt: Kuveyt ve Bahreyn’de sirenler çaldı

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ABD'nin İran'a dönük saldırıları Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir aşamaya taşındı. ABD ordusu, boğaza doğru fırlatılan dört İran insansız hava aracını düşürdüğünü, ayrıca İran’ın Keşm Adası ve güney kıyısındaki Goruk bölgesinde radar sahalarını vurduğunu açıkladı.

Saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, “bölgedeki düşman üslerinin” hedef alındığını duyurdu. İran yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığı açıklamada, saldırıların “uzay-havacılık füzeleriyle” gerçekleştirildiği belirtildi. Devrim Muhafızları, saldırının ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndaki Sirik kenti ve Keşm Adası’na yönelik “saldırganlığına” yanıt olarak düzenlendiğini bildirdi.

Kuveyt ve Bahreyn’de sirenler çaldı

İran’ın misillemelerinin ardından Kuveyt ordusu, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşılık verildiğini açıkladı. Kuveyt makamları halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

El Cezire'ye göre Kuveyt’te alarm sirenleri beş kez çaldı. Sirenlerin, ülke üzerinde füze ve insansız hava araçlarının engellenmesine eşlik eden patlama sesleriyle aynı zamana denk geldiği aktarıldı. Daha sonra sirenlerin sona erdiği ve durumun sakinleştiği bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da alarm sirenlerinin devreye alındığını duyurdu. Bakanlık, yurttaşlara ve ülkede yaşayanlara sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri çağrısında bulundu.

CENTCOM: İran yedi balistik füze fırlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran’ın Kuveyt ve Bahreyn yönüne yedi balistik füze fırlattığını açıkladı. Açıklamaya göre saldırı, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’na doğru fırlatılan İran İHA’larını düşürmesinden ve İran radar sahalarını vurmasından saatler sonra gerçekleşti.

CENTCOM, ilk değerlendirmelere göre İran tarafından fırlatılan füzelerden altısının engellendiğini, yedinci füzenin ise hedefe ulaşmadığını bildirdi. Açıklamada ABD personeline yönelik herhangi bir zarar bildirilmediği savunuldu. İran’ın Bahreyn’deki ABD 5. Filosu karargâhına zarar verildiği yönündeki iddiaları ise CENTCOM tarafından reddedildi.

Devrim Muhafızları: Tankerler nedeniyle çatışma çıktı

İran’ın Fars haber ajansına göre Devrim Muhafızları, ABD ile yaşanan son çatışmaya ilişkin kendi kronolojisini yayımladı. Buna göre çatışma, ABD ordusunun “kılavuzluk ettiği” dört petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan yasadışı şekilde çıkmaya çalışmasıyla başladı.

Devrim Muhafızları, donanmanın tankerleri uyardığını, ardından tankerlerden birinin hedef alınarak durdurulduğunu, diğer gemilerin ise geri döndüğünü belirtti. İran tarafına göre bu gelişmeden kısa süre sonra ABD İHA’ları Keşm’deki bir telekomünikasyon limanını ve Sirik’teki bir limanı iki mühimmatla hedef aldı.

Devrim Muhafızları, buna yanıt olarak Kuveyt’teki iki ABD hava üssünü ve Bahreyn’deki ABD Donanması 5. Filosu’nu hedef aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, “Saldırgan ve çocuk katili düşmana uyarıyoruz: Bu kötülükler tekrarlanırsa sınırlı bir yanıt yeterli olmayacaktır. Hürmüz Boğazı’nın petrol ve gaz ihracatına tamamen kapatılmasının sonuçlarından siz sorumlu olacaksınız” ifadeleri yer aldı.

Savaş Lübnan ve Batı Şeria’da da sürüyor

Bölgedeki savaş yalnızca İran ve ABD arasındaki çatışmayla sınırlı değil. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da, El Halil yakınlarında yedi aylık Filistinli bir bebeği öldürdü, bebeğin anne ve babasını da yaraladı.

Lübnan’ın güneyinde de İsrail saldırıları sürdü. İsrail güçlerinin aralarında bir sağlık görevlisinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi öldürdüğü, en az dokuz kasaba ve köy için de zorla yerinden etme emri verdiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise İran’ı, ABD ile yürütülen müzakerelerde “Lübnan’ı pazarlık kozu olarak kullanmakla” suçladı. Avn’ın açıklaması, Lübnan’daki gerilimin hem İsrail saldırıları hem de İran-ABD hattındaki çatışma nedeniyle daha da derinleştiği bir dönemde geldi.

Gazze’de ‘ateşkes’ görüşmeleri sürüyor

Bölgedeki İsrail saldırganlığının tırmanışının ortasında Hamas yetkilileri, ABD arabuluculuğundaki Gazze “ateşkes” anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasının tamamlanmasını görüşmek üzere Kahire’ye gitti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’daki savaşın “bir kâğıt parçasıyla ya da çok sert bir yolla” sona ermesinin ardından petrol ve gübre fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Pentagon’da İsrail için ‘kritik’ casusluk uyarısı

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Pentagon’a bağlı Savunma İstihbarat Ajansı’nın İsrail’e ilişkin karşı istihbarat tehdit seviyesini “kritik” düzeye çıkardığı öne sürüldü.

Habere göre karar, Washington ile Tel Aviv arasında İran savaşı nedeniyle artan gerilim sırasında alındı. ABD’li yetkililere dayandırılan iddiaya göre Pentagon’da, İsrail’in Trump yönetiminin Ortadoğu’daki çatışmalara ilişkin iç tartışmalarını ve karar alma süreçlerini izlemeye dönük hedefli bir faaliyet yürüttüğü yönünde kaygılar arttı.

DIA değerlendirmesinde İsrail’in hem insan istihbaratı hem de teknik bilgi toplama kapasitesinin “kritik seviyeye” ulaştığı belirtildi. ABD’li bir yetkili, Washington’un İsrail ziyaretlerinde zaten ek önlemler aldığını belirterek, “Agresif biçimde bilgi topladıkları iyi biliniyor” dedi.