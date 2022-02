ABD’nin BM Büyükelçisi: Kanıtlar, Rusya’nın işgale doğru ilerlediğini gösteriyor

ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield “Sahadaki kanıtlar, Rusya’nın eli kulağında bir işgale doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu çok önemli bir an” dedi. Thomas-Greenfield, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Münih ziyareti öncesinde New York'a gelerek BM Güvenlik Konseyi'nde konuşacağını açıkladı.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Thomas-Greenfield sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gece yarısı Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı ile bir dizi görüşmeden sonra, Bakan Blinken’dan Münih’e giderken Ukrayna’daki ciddi durum hakkında doğrudan BM Güvenlik Konseyi’nde konuşmasını istedim. Amacımız durumun ciddiyetini aktarmak. Sahadaki kanıtlar, Rusya’nın eli kulağında bir işgale doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu çok önemli bir an. Bugünkü Konsey toplantısı bizi bundan uzaklaştırmamalı. Şu anda Ukrayna’da neler olduğuna odaklanılmalı. Bu nedenle Bakan Blinken, diplomasiye ait yoğun bağlılığımızı belirtmek, gerilimi düşürmeye giden yolu teklif edip vurgulamak ve dünyaya bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı açıklamak için Münih’ten önce New York’a geliyor” dedi.

Thomas-Greenfield, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in "ABD'nin diplomasi ve gerilimi düşürme konusundaki yoğun taahhüdü" üzerine konuşacağını öne sürdü. Blinken'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne yapacağı ziyaret son dakikada açıklandı. Thomas-Greenfield, "çok önemli bir an" olduğu için Blinken'dan BM Güvenlik Konseyi’ne gelmesini istediğini belirtti.