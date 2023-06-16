ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Hakan Fidan'a ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bakanımız Hakan Fidan, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti" denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Flake'in görüşmeye ilişkin şu açıklamasına yer verildi:

"Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek bölgesel konuları, NATO müttefikleri olarak ortaklığımızı ve ikili ilişkileri tüm alanlarda ileriye taşımak için Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmayı ele almaktan memnuniyet duydum."

Öte yandan Fidan bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyeti ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'i ayrı ayrı kabul etti.