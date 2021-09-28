ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayından 'S-400' açıklaması

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Flake, "ABD-Türkiye ilişkilerindeki zorluklara rağmen Türkiye, NATO'ya bağlı ve sürekli değişim içinde olan bir bölge için hem köprü hem de tampon görevi gören vazgeçilmez bir müttefiktir" dedi.

Türkiye'nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, hali hazırda uygulamada olan CAATSA yaptırımlarına ek olarak yeni yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirten Flake, şunları söyledi:

"Türkiye ile ilişkimiz de derin zorluklarla karşı karşıya. Türkiye Rus S-400 sistemini satın alıp test etmeyi seçti. Bu eylem, tüm müttefiklerin 2016 NATO zirvesinde verdiği taahhütlere ters düştü ve haklı olarak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını ve CAATSA yaptırımlarının uygulanmasını tetikledi. S-400'leri elden çıkarmanın CAATSA yaptırımlarını kaldırmanın yolu olduğunu sürekli olarak yineleyeceğim. Ayrıca Türkiye'yi gelecekte Rus silahlarını satın alınmasının daha fazla yaptırımı tetikleme riski olduğu konusunda uyarıyorum."

Flake, "Türkiye'nin bölgedeki saldırgan eylemleri ve Erdoğan rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı baskıcı taktikler göz önüne alındığında, Türkiye'yi sorumlu tutmaktan çekinmeyecek bir büyükelçiye ihtiyacımız var. Erdoğan'ın baskısı bir demokrasiye yakışmıyor ve bir NATO müttefikine yakışmıyor. Demokrasiler gazetecileri hapse atmaz, akademisyenleri yıldırmaz ve din özgürlüğünü ihlal etmez. Kadınlara yönelik şiddeti durdurma taahhütlerinden caymaz ve siyasi muhaliflerini hapse atmaz" diye konuştu.